C'est l'événement de ce début d'année sportive. Les Jeux Olympiques de Pékin 2022 seront officiellement lancés ce vendredi lors de la cérémonie d'ouverture. Même en Ligue 1, les JO font des émules. La preuve avec cette vidéo de l'AS Monaco dans laquelle la mascotte du club de Ligue 1, Bouba, enchaîne les figures. Tout y passe, le ski alpin avec un superbe slalom géant mais aussi des figures en snowboard et même le slopestyle quand Bouba enchaîne les "tricks" en skis. Tess Ledeux, la Française favorite de l'épreuve, apprécierait sans doute. Avec cette vidéo, Bouba et l'ASM entendent soutenir les trois athlètes monégasques qui se sont envolés pour les JO de Pékin : les bobeurs Rudy Rinaldi (pilote) et Boris Vain (pousseur) mais aussi Arnaud Alessandria (descente, super-G et combiné). Anthony Rinaldi est lui remplaçant en bobsleigh.

