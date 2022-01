Pékin 2022

Avant la course aux médailles et la compétition, leurs Jeux Olympiques vont commencer par un grand frisson. Eux, ce sont Tessa Worley et Kevin Rolland. Les deux athlètes succèdent à Martin Fourcade, qui avait mené la délégation tricolore à PyeongChang en 2018, avant de décrocher trois de ses cinq titres olympiques en Corée du Sud. Quatre ans plus tard et pour la première fois de l’histoire des JO d’hiver, deux personnes ont été sélectionnées pour porter haut les couleurs de la France : Tessa Worley et Kevin Rolland ont été désignés par les athlètes ambassadeurs français.

A 32 ans, comme Worley et Rolland, Benjamin Daviet mènera lui la délégation bleue lors des Jeux Paralympiques (du 4 au 13 mars). Biathlète et fondeur, Daviet est neuf fois champion du monde et triple médaillé d’or aux Jeux. Ajoutez à cela deux médailles d'argent et une de bronze.

Tessa Worley, l'un des plus solides palmarès du ski féminin tricolore, est notamment quadruple championne du monde et compte 15 victoires en Coupe du monde de ski alpin. Kevin Rolland a lui été bronzé à Sotchi en 2014 et champion du monde 2009 de halfpipe.

En 2019, Kevin Rolland avait frôlé la mort en tentant de battre le record du monde du quarter-pipe. Admis à l’hôpital de Grenoble dans le coma, victime de multiples fractures - bassin notamment - et d’un trauma crânien, il revient d'extrêmement loin à l’heure de disputer ses troisièmes Jeux Olympiques. Son combat et son retour sont d'ailleurs le thème de “Résilience”, documentaire à retrouver sur les plateformes Eurosport.

Apprendre et échanger

"Revenir en tant que porte-drapeau, c’est une belle revanche de vie, nous a-t-il confié. C’est un grand honneur et je suis flatté que les athlètes français aient voté pour moi. Je pense pouvoir apporter mon expérience. J’ai eu les victoires à Sotchi et le côté désastreux, en 2018. Tout ce mix pourra servir”.

Tessa Worley, elle aussi, pourra apporter ce panachage d’expérience et de compétitivité. Si elle attend encore une première récompense olympique, la Française a connu d’autres immenses honneurs en Coupe du monde et aux Mondiaux. Elle est prête à partager. Et à apprendre. "Ce qui me plaît dans ce rôle de porte-drapeau, c’est de pouvoir échanger. J’ai des choses à apporter mais aussi beaucoup de choses à apprendre. C’est un rôle privilégié", se réjouit-elle.

Le plaisir de partager cet honneur avec Kevin Rolland n’est pas feint pour Worley, qui avait eu le malheur de manquer Sotchi, suite à une rupture des ligaments croisés. "Avec Kevin, on se connaît très bien. On s’entraîne même ensemble, l’été. C’est un athlète incroyable, par son palmarès et sa longévité. Il est là, il continue à se battre, admire la quadruple championne du monde. Il a vécu des moments compliqués, avec son accident mais aussi d’autres moments difficiles. Il a toujours su se relever et retourner au combat, au charbon. C’est un exemple de ce point de vue-là. C’est aussi une personne qui aime profiter de la vie, qui a toujours le sourire. Cela me plaît d’être dans cette ambiance-là (…) On va former un chouette binôme, je pense."

