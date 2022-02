Serait-ce enfin la bonne pour Mikaela Shiffrin ? Après avoir abandonné sur le slalom et le géant, puis avoir décroché de tristes 9e et 18e places sur le Super-G et la descente, la reine Américaine peine à trouver ses marques sur ces Jeux Olympiques. Le combiné alpin, dont elle est la championne du monde en titre, pourrait se muer en épreuve salvatrice