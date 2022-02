Il est la mascotte de ces 24e Jeux Olympiques d’hiver . A Pékin et ses alentours, le panda chinois est omniprésent sur les sites où se déroulent les épreuves. Mais l’emblème de l’empire du Milieu se glisse également dans les mains des athlètes, juste après la fin de leurs épreuves. Une petite peluche enveloppée dans une couche de glace, nommée Bing Dwen Dwen (“enfant de glace”), à l’effigie de l’animal noir et blanc, est en effet donné aux médaillé(e)s à la place de leur distinction habituelle. Mais où se trouvent donc les fameuses breloques ?

Il s’agit en réalité d’une tradition des Jeux Olympiques d’hiver. En raison du froid corrélé aux compétitions, les organisateurs des JO préfèrent mettre en place deux cérémonies distinctes. La première consiste en la remise du petit panda aux athlètes juste à la fin de leur course ou finale, pour marquer leur ascension sur le podium. C’est ce qu’ont connu les biathlètes tricolores Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin après leur deuxième place lors du relais mixte samedi.

Puis, une seconde cérémonie, plus longue car notamment accompagnée des hymnes, est organisée un peu plus tard, pour finalement remettre les précieuses médailles. Et comme à Tokyo, Covid oblige, les athlètes s’occupent eux-mêmes de se parer d’or, d’argent et de bronze. Mais la remise des pandas n’a, elle, aucun rapport avec les normes Covid. A Sotchi (2014) par exemple, les athlètes recevaient déjà des bouquets de fleurs, tandis que des tigres en peluche étaient distribués à Pyeongchang (2018).

A Pékin, le petit panda a, lui, été victime de son succès. Déclinée à foison (porte-clés, oreillers et autres produits dérivés) la mascotte chinoise a quasiment connu une rupture de stocks. A tel point que la Chine a dû commander en panique des camions remplis de (faux) pandas. La fièvre olympique a déjà conquis les Chinois.

