Le grand rendez-vous : Vlhova-Shiffrin, duel de reines

C'est une chasse gardée. Mais une chasse partagée. Sur les 42 derniers slaloms de Coupe du monde, 39 sont tombés dans leur escarcelle. Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin n'ont pas l'intention de sortir de ce duopole imposé. Ce mercredi, c'est sur le slalom que les deux reines de la discipline vont pouvoir s'expliquer

Après leur échec respectif sur le géant, c'est la bave aux lèvres qu'elles abordent l'épreuve. Ce coup-ci, la favorite s'appelle Vlhova. Avec ses cinq victoires en sept slaloms cette année, elle s'est déjà assurée de conserver le globe de la spécialité. Sa saison aura été entièrement axée sur ce rendez-vous de février, au point d'alléger son calendrier en fin d'année dernière. Sera-t-elle supporter la pression d'une telle attente et skier juste pour enfin remporter l'or olympique ?

Coup de tonnerre à Yanqing : Shiffrin éliminée d'entrée sur le géant

Mikaela Shiffrin n'a plus ce poids sur les épaules. Sacrée en 2014, elle aborde cette course avec un esprit de revanche suite à l'abandon de sa couronne sur le combiné. Si elle a longtemps régné sans partage sur la discipline, l'arrivée de Vlhova a complètement modifié le rapport de force. Mais sa justesse technique et son explosivité peuvent faire la différence à tout moment.

Alors, le titre peut-il leur échapper ? Peut-être même si le séisme sera d'envergure à Pékin. En embuscade, Katharina Liensberger, championne du monde 2020 de la spécialité, pourrait s'offrir un remake bien douloureux pour les favorites. Rendez-vous dès 3h15 sur Eurosport pour l'explication finale.

On a aussi hâte de voir

Deux Bleues sont en quête d'une deuxième médaille olympique en snowboard cross. Après le bronze à Sotchi pour Chloé Trespeuch et l'argent à Pyeonchang pour Julia Pereira de Sousa, les Françaises sont évidemment venues à Pékin pour décrocher une breloque supplémentaire. La première pointe cette saison au deuxième rang du classement de la Coupe du monde. La seconde, qui avait seulement 16 ans au moment de s'offrir sa première médaille olympique il y a quatre ans, n'a repris la compétition qu'en début d'année après une blessure au genou droit en octobre dernier, et partira de plus loin. Il faudra aussi faire face à une rude concurrence, notamment celle de Charlotte Bankes, leader du classement de la Coupe du monde.

Trespeuch : "La confiance est un élément de confort mais tout reste à faire"

Si le Comité olympique russe va faire honneur à son statut de grand favori du tournoi masculin de hockey sur glace. Médaillé d'or à Pyeongchang en 2018, le ROC voudra réussir le doublé, bien que privé de Kirill Kaprizov, la star du Minnesota Wild, et des autres vedettes évoluant en NHL. Pour son entrée en matière, il affrontera la Suisse, l'un des ambitieux de ce tournoi olympique. Objectif pour la sélection helvétique : un dernier carré, tout au moins.

Les Havrais en patinage de vitesse. A priori, Quentin Fercoq et Sébastien Lepape ne sont pas destinés à décrocher une médaille sur le 1500m. Mais à la mi-journée, les deux partenaires en club seront en lice en quarts de finale, stade où Fercoq a été éliminé lundi sur 1000m. Ce dernier tentera de décrocher une place en finale, lui qui n'en a jamais disputé sur le circuit mondial du haut de ses 22 ans. Pour Lepape, cela ressemble à une dernière chance de briller lors des Jeux, à 30 ans. "Le short-track est une discipline d'opportunités, tout est possible", déclarait-il à Paris-Normandie avant les JO. On ne demande qu'à le croire. Chez les femmes, Gwendoline Daudet et Tifany Huot Marchand seront au départ séries qui s'annoncent difficiles pour le camp tricolore.

On se demande aussi...

Si un Français réussira un improbable exploit en combiné nordique. Laurent Mühlethaler, Antoine Gérard, Gaël Blondeau, Mattéo Baud auront envie de briller. Mais qu'on ne se le cache pas : une médaille est inespérée. A titre indicatif, Mühlethaler est le Français le mieux classé au général de la Coupe du monde, du haut de sa… 23e place.

Quand les Etats-Unis décrocheront leur première médaille d'or ? 17es au classement, les Américains espèrent sans doute que Mikaela Shiffrin débloque un compteur anormalement bloqué jusqu'ici. A moins que le Big Air masculin ne s'en charge en amont.

Si le scénario de la finale de Big Air masculin sera aussi palpitant que celui des femmes. La barre est haute…

Gu a imité Ledeux pour lui ravir l'or : les "double cork 1620" en parallèle

Le chiffre du jour : 6

Le chiffre du jour - Un 6e sacre en slalom pour Mikaela Shiffrin ?

Les Français en lice mercredi

Combiné nordique

Tremplin normal : Gaël Blondeau, Matteo Baud, Antoine Gerard, Laurent Muhlethaler

Patinage de vitesse

1000m femmes : Gwendoline Daudet, Tifany Huot Marchand

1500 hommes : Quentin Fercoq, Sébastien Lepape

Ski alpin

Slalom femmes : Nastasia Noens

Snowboard

Cross femmes : Chloe Trespeuch, Julia Pereira de Sousa Mabileau, Manon Petit Lenoir, Alexia Queyrel

Halfpipe hommes : Liam Tourki

Les finales de mercredi

Combiné nordique

9h puis 12h : Tremplin normal individuel hommes

Luge

A partir de 13h20 : Double hommes

Patinage de vitesse

14h20 : 1500m hommes

Ski acrobatique

A partir de 4h : Freeski big air hommes

Ski alpin

3h15 puis 6h45 : Slalom femmes

Snowboard

Vers 9h : Cross femmes

