Jeux Olympiques

Tessa Worley sur son binôme avec Kevin Rolland : "Kevin est un exemple, quelqu’un qui aime profiter de la vie"

JEUX OLYMPIQUES - Tessa Worley et Kevin Rolland tiendront le rôle de porte-drapeau de la délégation française lors des JO de Pékin 2022 (4-20 février). Cela a été annoncé le mercredi 26 janvier. Worley explique en quoi elle a bon espoir de former un "chouette binôme" avec Rolland et les qualités qu’elle lui trouve, pour être à la hauteur de cette grande responsabilité.

00:01:08, il y a 2 heures