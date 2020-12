Jeux Olympiques

Road to Tokyo, épisode 6 : Slater et le gratin à l'assaut de la pluie et des bourrasques

ROAD TO TOKYO - Dans l'épisode 6, suite des séries des qualifications. Cette fois, Kelly Slater et le gratin du surf s'attaquent à la pluie et aux bourrasques de vent.

00:02:08, 15 vues, il y a 18 heures