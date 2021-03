Jeux Olympiques

Scotty James, le halfpipe dans la peau

OLYMPIC CHANNEL - Triple champion du monde (2015, 2017 et 2019) et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018, Scotty James est une des grandes figures du halfpipe. Partez à la découverte du snowboardeur australien, grand champion et boute-en-train.

00:02:06, il y a 10 minutes