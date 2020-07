Le Britannique Sebastian Coe, président de la Fédération internationale d'athlétisme, est devenu vendredi membre du Comité international olympique (CIO) à l'issue d'un vote après que sa candidature avait été plusieurs fois retardée.

Le double champion olympique du 1.500 m était freiné par des soupçons de conflit d'intérêt alors qu'il fait partie des dirigeants d'une société de conseil spécialisé dans le milieu sportif, CSM. Après avoir modifié son statut au sein de l'entreprise, de dirigeant opérationnel à non opérationnel, sa candidature a été proposée et largement approuvée (77 votes pour, 8 contre, 6 abstentions) lors de la 136e session du CIO tenue vendredi par visio-conférence.

Le Britannique de 63 ans complète ainsi un CV déjà bien garni après avoir été notamment député et patron des Jeux olympiques de Londres en 2012 et alors qu'il est président de World athletics depuis 2015.Le CIO a approuvé les candidatures de quatre autres personnes vendredi: la Princesse Reema Bandar Al-Saud d'Arabie saoudite, la Cubaine Maria de la Caridad Colon Ruenes, championne olympique du lancer de javelot en 1980, la Croate Kolinda Grabar-Kitarovic, présidente de la République de Croatie de 2015 à 2020 et le Mongol Battushig Batbold.

Tokyo 2020 Tous les sites des JO de Tokyo ont pu être réservés pour 2021 IL Y A 3 HEURES

Jeux Olympiques Thomas Bach se présentera en 2021 pour un 2e mandat au CIO IL Y A 5 HEURES