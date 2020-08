Jeux Olympiques

Taking Refuge - Le voyage, une ouverture sur le monde pour devenir un meilleur compétiteur

TAKING REFUGE - Mahdi et Khaoula, originaires respectivement d'Afghanistan et de Syrie, se retrouvent en Inde à l'occasion d'une compétition de tir. Niccolo Campriani, entraîneur, leur fait visiter les lieux pour les amener à une réflexion sur eux-mêmes. Le but : devenir meilleur.

