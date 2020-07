Thomas Bach a annoncé ce vendredi être prêt à effectuer un second mandat à la tête du Comité international olympique.

L'Allemand Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO) depuis 2013, a annoncé vendredi en ouverture de la 136e session du CIO qu'il souhaite se présenter en 2021 pour un second mandat. "Si vous, membres du CIO, vous le voulez, je suis prêt pour un deuxième mandat de président du CIO afin de continuer de vous servir vous et le mouvement olympique que nous aimons tant quatre ans de plus", a déclaré Thomas Bach (66 ans) à l'issue de sa prise de parole à l'ouverture de la session en visio-conférence.

Pékin 2022 Malgré la menace du Covid-19, Pékin continue de préparer ses JO d'hiver IL Y A 2 HEURES

Tokyo 2020 Des JO à huis clos ? C'est "non" pour le président du CIO HIER À 07:41