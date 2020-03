Comme beaucoup d'athlètes, le marathonien kényan Eliud Kipchoge a salué mardi le report des JO de Tokyo à 2021 à la suite de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. "L'un dans l'autre c'est une très sage décision de reporter les Jeux à 2021. Je suis impatient de revenir au Japon pour défendre mon titre olympique l'an prochain", a indiqué sur ses réseaux sociaux le champion olympique 2016.

Le Kényan de 35 ans est recordman du monde depuis 2018 (2h 1 min 39 sec) de la mythique course de 42,195 km. En octobre dernier à Vienne, il avait repoussé les limites humaines en terminant un marathon non officiel monté pour lui par des sponsors privés en moins de deux heures (1h 59 min 40 sec). La course olympique devait offrir cet été un duel pour l'histoire entre Kipchoge et une autre légende de la course à pied, l'Ethiopien Kenenisa Bekele (37 ans), qui avait échoué à deux secondes du record du monde à Berlin en septembre dernier. Les deux hommes devaient aussi se retrouver en avril pour le prestigieux marathon de Londres, reporté au 4 octobre.