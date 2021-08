La première semaine des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a généré un nombre record de visites sur les plateformes numériques de Discovery en Europe*. Les nombreux téléspectateurs désireux de personnaliser leur expérience, en choisissant de regarder leurs héros nationaux et leurs sports préférés, ont permis de doubler les nouveaux abonnements numériques au cours de la première semaine des Jeux Olympiques par rapport à ceux de PyeongChang 2018.

Près de 750 millions de minutes de contenu olympique ont été consommées en streaming sur les services d'abonnement Discovery et Eurosport au cours de la première semaine, près de 18 fois plus qu'à la même étape de PyeongChang 2018. Ces indicateurs d’audience confirment le succès de la première semaine de compétition des premiers Jeux Olympiques d'été de Discovery. Ils soulignent le positionnement de Discovery et Eurosport suscitant un intérêt et un engagement exceptionnels auprès du public.

Grâce à une approche de distribution multiplateforme lancée par Discovery à travers l'Europe (FTA, PayTV et Digital/D2C), plus de 275 millions de téléspectateurs ont regardé les Jeux Olympiques jusqu'à présent. Plus de 100 millions d'entre eux ont regardé la couverture de Discovery et Eurosport à la télévision et en numérique, et 175 millions de plus ont regardé les Jeux Olympiques grâce aux accords de sous-licence de Discovery avec des partenaires diffuseurs en clair à travers l'Europe. Agrégé, cela représente une portée supérieure de 10 % à celle de PyeongChang 2018. Par ailleurs, la part d'audience moyenne des chaînes de télévision payantes de Discovery est en augmentation de 30%.

Jean-Briac Perrette, President & CEO, Discovery International : "Les Jeux Olympiques sont le plus grand événement mondial et va bien au-delà du sport et du public sportif traditionnel. Au moment de faire le bilan de la première semaine, il est clair que les Jeux Olympiques ont attiré, à un niveau impressionnant, de nouveaux et différents publics sur nos plateformes. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 enregistrent des chiffres numériques jamais vus auparavant, et nous sommes ravis qu'autant de fans à travers l'Europe regardent les Jeux Olympiques sur les plateformes Discovery et Eurosport. »

Andrew Georgiou, President of Sports, Discovery : "C'est fantastique de voir que notre couverture et notre storytelling résonnent si fortement auprès du public européen. Que ce soit par le biais d'un engagement numérique record sur les plateformes de Discovery ou d'une large part d'audience sur nos réseaux, il est clair que ces Jeux Olympiques ont un impact sans précédent".

Eurosport.com et ses multiples versions locales ont également enregistré des audiences quotidiennes record, avec une portée trois fois plus élevée qu'à la même étape de PyeongChang 2018. L'intérêt pour les Jeux Olympiques a généré un mois record historique pour Eurosport.com en juillet avec 54 millions d'utilisateurs uniques sur la plateforme.

Discovery propose les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 dans 50 marchés en Europe avec 11 productions nationales et une couverture en 19 langues. C'est le seul service à offrir, à travers l’Europe, chaque moment incontournable de la compétition, disponible sur les services digitaux de Discovery et Eurosport**.

La période mesurée comprend les neuf premiers jours complets de compétition des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ainsi que la cérémonie d'ouverture et les événements sportifs se déroulant du mercredi 21 au vendredi 23 juillet.

*Hors Russie. Discovery est diffuseur officiel en France et au Royaume-Uni pour Tokyo 2020.

**Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont disponibles sur discovery+ au Danemark, en Finlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni. Sur tous les autres marchés européens, à l'exception de la Russie, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont disponibles sur les services numériques d'Eurosport.

