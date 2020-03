Conférence téléphonique entre le gouvernement japonais et le CIO ce mardi

La conférence téléphonique, à laquelle participeront également la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike, le président du comité d'organisation Yoshiro Mori et la ministre japonaise des Jeux olympiques Seiko Hashimoto, est programmée à 11H00 GMT (12H00 françaises), a annoncé le gouvernement japonais. "Le Comité international olympique va discuter aujourd'hui avec le gouvernement japonais, le comité d'organisation des Jeux de Tokyo 2020 et la commission exécutive du CIO au sujet du scénario incluant un report des Jeux, et communiquera en temps voulu", a expliqué à son tour le CIO.

En pleine crise sanitaire et sous la pression de plusieurs poids lourds du monde du sport, dont les influentes fédérations américaines d'athlétisme et de natation, le CIO a annoncé qu'il se donnait quatre semaines pour décider d'un éventuel report de l'échéance olympique, initialement prévue du 24 juillet au 9 août. Le Canada et l'Australie ont déjà annoncé qu'ils n'enverraient aucun athlètes aux JO s'ils devaient avoir lieu cet été. Pour la première fois lundi, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a reconnu que la décision d'un report "pourrait devenir inévitable", "si cela devenait difficile, en tenant compte en priorité des athlètes".