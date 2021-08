Jeux Olympiques

Coulisses de la fan-zone et accueil des médaillés français : dernière fête au Trocadéro

JEUX OLYMPIQUES - Chaque jour, Cléo Hénin vous emmène à Paris au Trocadéro pour accueillir les athlètes de retour. Avec les athlètes médaillés français, elle nous a fait vivre la fin des JO et la passation entre Tokyo et Paris sur Instagram. Voici quelques images les plus marquantes de cette journée de dimanche. Retrouvez les meilleurs moments de la story Instagram @eurosportfr.

00:01:43, il y a 29 minutes