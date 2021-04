Les organisateurs ont déclaré qu'un homme d'une trentaine d'années, qui avait participé au relais sur l'île de Shikoku (ouest), avait été testé positif, sans préciser ni son rôle, ni son identité. Ils se sont engagés à travailler avec les autorités médicales pour "prendre les précautions nécessaires pour organiser un relais de la flamme en toute sécurité", alors que les JO reportés d'un an en 2020 doivent maintenant s'ouvrir le 23 juillet.

Il s'agit du premier cas signalé en liaison avec le relais de la flamme olympique, qui a été interdit d'accès sur la voie publique dans certaines zones par crainte de la propagation du virus. La ville historique de Kyoto est la dernière en date à exprimer de fortes réticences, des médias locaux rapportant que les autorités municipales vont demander que le relais ne se déroule pas sur la voie publique.

Nouvelle vague au Japon

Tokyo 2020 Les Bleuets épargnés, une poule relevée pour le tenant brésilien : Les meilleurs moments du tirage IL Y A 19 HEURES

Selon le journal Asahi, Kyoto pourrait proposer d'organiser le relais à l'intérieur du château de Nijo, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. La semaine dernière, la flamme a été portée sur un parcours fermé dans un parc de la ville voisine d'Osaka, le public ayant été tenu à l'écart. Okinawa, dans le sud du Japon, et la ville de Matsuyama, dans l'ouest, ont également annulé le relais de la flamme olympique en raison de l'augmentation des cas de Covid-19.

Les organisateurs insistent sur le fait que le relais, qui implique environ 10.000 coureurs traversant les 47 départements japonais, peut être organisé en toute sécurité dans le cadre de règles antivirus très strictes. Ils ont prévenu que certaines parties du relais pourraient être suspendues si trop de spectateurs se rassemblent en un même lieu. Le relais a débuté le 25 mars à Fukushima (nord-est), les spectateurs n'ayant pas été autorisés à assister à la cérémonie de départ et à la première étape. Le Japon connaît actuellement une nouvelle vague d'infections et un nouvel état d'urgence pourrait être déclaré vendredi dans certains départements, dont Tokyo et Osaka.

Tokyo 2020 Les Bleuets sont fixés pour le tournoi olympique IL Y A UN JOUR