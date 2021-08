ATHLETISME

. Décathlon : Kevin Mayer

2h00 : 110m haies (6e épreuve)

2h50 : Disque (7e épreuve)

5h45 : Saut à la perche (8e épreuve)

12h15 : Javelot (9e épreuve)

14h40 : 800m (10e épreuve)

Son statut de recordman du monde faisait de lui la principale chance de médaille d'or pour l'athlétisme français à Tokyo. A mi-parcours, il peut l'oublier. Loin derrière le Canadien Damian Warner, qui domine les débats avec 4722 points, Kevin Mayer n'occupe que la 5e place (4340 points), loin de ses standards. Souffrant du dos, le Français a vécu une journée difficile, en dehors d'une éclaircie à la hauteur. Le podium reste jouable, à condition de réussir une très grande seconde journée, qui regroupe certains de ses gros points forts.

50''31 sur 400m pour finir : Mayer déçoit sur le tour de piste

. 110m haies : Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga

4h55 : Finale

En demi-finale, l'un a signé son meilleur chrono de la saison (13"25), l'autre a égalé son record personnel (13"24). Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga ont tous les deux réussi à se frayer un chemin jusqu'en finale du 100 mètres haies. Ils feront office d'outsiders pour le podium mais après tout, derrière le grandissime favori américain Grant Holloway, champion du monde en titre, il y a des places à prendre.

CYCLISME SUR PISTE

. Omnium : Benjamin Thomas

8h30 : Scratch

9h27 : Tempo

10h07 : Course à élimination

10h55 : Course aux points

Après le bronze arraché par les sprinters dans la vitesse par équipes, Benjamin Thomas, favori de l'épreuve de l'omnium, tentera d'apporter à la piste tricolore une deuxième médaille. Ne pas le voir sur la boite serait une énorme déception. Lui-même assure ne venir que pour une chose : l'or. "Si je prends l'argent ou le bronze, j'estimerai qu'il s'agit d'un échec", expliquait-il il y a quelques semaines.

. Keirin dames : Mathilde Gros

9h06 : Quarts de finale

9h56 : Demi-finale

10h45 : Finale

Passée par les repêchages, Mathilde Gros a réussi à se frayer un chemin jusqu'aux quarts de finale du keirin. La voir en finale serait une performance, et une médaille aurait valeur d'exploit. Mais le keirin débouche parfois (souvent) sur des surprises et la sprinteuse de Créteil est à l'aise dans cette discipline, où elle a remporté deux titres aux Championnats d'Europe. Mais elle devra montrer plus de sérénité que mercredi.

BASKET, HAND, VOLLEY

. Objectif(s) finale(s)

10h00 : Handball – Demi-finale : France - Egypte

13h00 : Basket – Demi-finale : France - Slovénie

14h00 : Volley – Demi-finale : France - Argentine

Les handballeurs, les basketteurs et les volleyeurs ont signé un superbe triplé mardi en quarts de finale. Les trois équipes masculines sont désormais à une victoire d'une médaille assurée. C'est donc potentiellement une journée historique qui attend les sports collectifs tricolores. Pour le hand, c'est une habitude. Pour le volley, une grande première. Et pour le basket, des retrouvailles, 21 ans après Sydney. Cette triple présence en demie est remarquable. En finale, elle marquerait une réussite extravagante pour le sport co de salle français.

Un dernier smash pour écarter la Pologne : la fin de match de l'exploit historique des Bleus

NATATION EAU LIBRE

. 10 km messieurs : Marc-Antoine Olivier

23h30 (mercredi) : Départ de la course

Marc-Antoine Olivier, médaillé de bronze lors des derniers JO et vice-champion du monde 2019, veut à nouveau monter sur le podium, si possible sur la plus haute marche. Le Nordiste devra faire face à l'Italien Gregorio Paltrinieri, titré à Rio sur le 1500 m nage libre et déjà médaillé d'argent sur le 800 m à Tokyo, mais aussi de l'Allemand Florian Wellbrock, et du Néerlandais Ferry Weertman. "La différence avec Rio, c'est que cette fois, il sera attendu. Mais il le gèrera très bien, je ne l'ai jamais vu paniquer, il assume complètement ce rôle", assure Stéphane Lecat.

KARATE

. - 67kg : Steven Da Costa

5h55 : Début de la compétition

14h40 : Finale

"Ce serait une grande déception de ne pas rentrer avec l'or". C'est Steven Da Costa qui le dit. Pour la première et probablement unique présence du karaté aux Jeux, le Français n'a qu'un seul objectif à Tokyo : la plus haute marche du podium pour devenir le premier karatéka champion olympique. Ce sera dans du mythique Nippon Budokan, temple nippon des arts martiaux. Champion du monde en 2018, Steven Da Costa est un des principaux favoris dans sa catégorie.

CANOË-KAYAK

. K1 200m hommes : Maxime Beaumont

2h30 : Demi-finale

4h42 : Finale

. K1 500m dames : Manon Hostens

2h58 : Demi-finale

5h29 : Finale

L'inusable Maxime Beaumont est toujours là. A 39 ans, le vice-champion olympique de Rio en 2016 brigue un nouveau podium jeudi. Il s'est qualifié pour les demi-finales en terminant deuxième de sa série sur le site du Sea Forest Waterway, un canal entre deux îles artificielles dans la baie de Tokyo. Selon lui, la course au podium s'annonce "très ouverte. Le plus dur sera d'aller en finale. Une fois en finale, tout sera possible." Finaliste malheureuse avec Sarah Guyot en biplace (K2) 500 mètres, Manon Hostens a fini deuxième de son quart de finale et disputera elle aussi les demies jeudi.

ESCALADE

. Epreuve messieurs : Mickaël Mawem

10h00 : Vitesse

11h00 : Bloc

14h10 : Finale

Il y aurait dû y avoir deux Français en lice pour une médaille. Les frères Mawem, Mickaël et Bassa. Malheureusement, ce dernier a dû renoncer à la finale en raison d'une grave blessure au bras gauche. Il souffre d'une rupture totale du tendon inférieur du biceps. Reste donc son jeune frère, Mickaël, qui a terminé en tête des qualifications. Solide en vitesse (3e) mardi, il a été étincelant en bloc (1er), compostant son billet pour la finale avant même la difficulté (11e). Il sera à la lutte pour une place sur le podium.

PENTATHLON MODERNE

. Epreuve dames : Elodie Clouvel, Marie Oteiza

6h30 : Escrime

. Epreuve messieurs : Valentin Belaud, Valentin Prades

9h30 : Escrime

Il n'y aura pas de médaille jeudi en pentathlon moderne, puisque les épreuves débuteront juste avec l'escrime. Mais le quatuor tricolore cherchera à poser les bases de son ambition. Jamais le pentathlon français ne s'était avancé avec autant d'atouts aux Jeux. Marie Oteiza, Élodie Clouvel, Valentin Belaud et Valentin Prades forment un vrai carré d'as. Tous sont susceptibles d'aller chercher une médaille et même, pourquoi pas, un titre. Depuis Rio, le groupe tricolore a décroché quatre médailles individuelles aux Championnats du monde. Le potentiel est là.

