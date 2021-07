Le grand rendez-vous : Le VTT et Van der Poel

La journée sera dense, très dense, lundi, à Tokyo. Mais LE rendez-vous à ne pas manquer pourrait bien se tenir sur le parcours d'Izu lors de l'épreuve messieurs en VTT. Un rendez-vous électrisé par la présence de Mathieu van der Poel. Le Néerlandais, grand animateur de la première semaine du Tour de France, n'a pas hésité à quitter la Grande Boucle pour se concentrer sur son objectif olympique.

MVDP affiche déjà un solide palmarès en VTT, dont une médaille de bronze aux Mondiaux 2018 et un titre de champion d'Europe (2019). S'il est davantage un coureur ultra-polyvalent qu'un pur spécialiste du VTT, tous les regards seront tournés vers le petit-fils Raymond Poulidor. Mais il aura face à lui une très forte concurrence, menée par le tenant du titre, le Suisse Nino Schurter, ou son compatriote Mathias Flueckiger. Autre menace, le jeune Britannique Tom Pidcock, que Van der Poel a d'ailleurs ciblé comme son rival le plus dangereux.

Pour pimenter le tout, l'équipe de France aura elle aussi une vraie carte à jouer dans cette discipline qui lui réussit historiquement très bien avec trois titres consécutifs en 2000, 2004 et 2008 par l'intermédiaire de Miguel Martinez et Julien Absalon. Mais à Londres et Rio, les Bleus sont restés en dehors du podium. Avec Victor Koretzky et surtout Jordan Sarrou, champion du monde 2020, ils ont à nouveau des raisons d'y croire.

Mathieu van der Poel en VTT Crédit: Getty Images

Elle peut marquer l'histoire : Katie Ledecky

Comme son compatriote Caleb Dressel, Katie Ledecky entame lundi ses travaux d'Hercule. L'Américaine brigue un inédit quadruplé sur 200 – 400 – 800 – 1500 mètres. Elle s'aligne lundi en finale du 400m nage libre pour amorcer sa moisson. A 24 ans, Ledecky compte déjà cinq titres olympiques.

Elle pourrait donc, si tout se goupille bien pour elle, égaler l'ancienne gymnaste Larissa Latynina, qui détient le record pour une athlète féminine avec neuf titres olympiques. Au niveau américain, la nageuse Jenny Thompson compte huit médailles d'or à son palmarès. Ledecky va donc jouer les chasseuses de records, mais elle sait aussi que la concurrence s'est renforcée depuis Rio, qu'elle avait quitté avec quatre titres et une médaille d'argent.

Katie Ledecky en lice pour une razzia. Crédit: Getty Images

On a aussi hâte de voir

Wattel pour confirmer. Après un dimanche de rêve, où elle a survolé la demi-finale en réalisant un nouveau record de France (56’’16), Marie Wattel peut croire en ses chances de médaille lors de la finale du 100m papillon femmes, programmé à 3h30 heure française. Si la Suédoise Sarah Sjoestroem, recordwoman du monde et olympique sur la distance, fait bien évidemment figure de grande favorite, la Française, qui a réalisé le 2e meilleur temps, derrière la chinoise Zhang Yufei, a montré qu’elle avait les armes pour écrire l’histoire.

Le roi Dressel pour récidiver. Deux fois médaillé d'or à Rio, dont une victoire sur le 4x100m nage libre, l'Américain Caeleb Dressel, attendu pour faire une nouvelle razzia de breloques cette année, va tenter de lancer son Olympiade de la meilleure des manières avec ses coéquipiers américains (finale prévue à 5h05). La Team USA, qui détient le record du monde depuis 2008, va compter sur l’homme aux treize médailles de champion du monde pour conserver son titre olympique.

"Dressel, je serais étonné qu’il ne rafle pas au moins 3 médailles d’or"

Les Bleues du basket. Présentes pour la troisième fois consécutive aux Jeux, les Françaises espèrent retrouver une nouvelle fois le dernier carré, comme en 2012 et en 2016, et surtout monter sur le podium, pour refaire le coup de Londres quand les Braqueuses de Céline Dumerc avaient ramené l'argent. Elles débutent mardi contre le Japon à… 10h du matin heure locale (3h en France).

La possible revanche de Vincent Luis. Double champion du monde de triathlon, le Français avait été terriblement frustré à Rio, où il avait fini à une décevante 7e place. Depuis cinq ans, il rumine. Pour lui, c'est maintenant. "Je suis confiant", a-t-il annoncé.

Toutes les finales de lundi

. Canoë-kayak – Slalom

8h45 - C1 messieurs

. Escrime

13h45 - Sabre individuel dames

14h10 - Fleuret individuel messieurs

. Gymnastique artistique

12h00 - Concours par équipes messieurs

. Haltérophilie

12h50 - -55 kg dames

. Judo

11h25 - -57 kg dames

11h50 - -73 kg messieurs

. Natation

3h30 - 100 m papillon dames

4h12 - 100 m brasse messieurs

4h20 - 400 m nage libre dames

5h05 - Relais 4x100 m nage libre messieurs

. Plongeon

8h00 - Haut vol synchronisé messieurs

. Skateboard

5h25 - Street dames

. Taekwondo

14h30 - -67 kg dames

14h45 - -80 kg messieurs

. Tennis de table

14h00 - Double mixte

. Tir

7h50 - Skeet dames

8h50 - Skeet messieurs

. Tir à l'arc

9h40 - Par équipes messieurs

. Triathlon

23h30 (dimanche) - Individuel messieurs

. VTT

8h00 - Cross Country messieurs

On se demande...

Si Jordan Sarrou peut être perturbé par sa lourde chute à l'entraînement samedi. Heureusement, elle était a priori beaucoup plus spectaculaire que sérieuse...

Combien de titres le Japon va laisser à la concurrence en judo. Pour l'instant, c'est du trois sur quatre pour les Nippons à domicile dans "leur" Budokan.

Si la victoire des Bleus contre les Etats-Unis en basket en dit plus sur cette équipe de France ou sur cette équipe américaine...

Si la France, qui a attendu 17 ans pour retrouver le parfum d'un titre individuel en escrime, peut y goûter deux fois en 24 heures. Enzo Lefort, présent ?

Cannone en or : la 15e touche du sacre et l'explosion de joie du clan français

Cinq stats à avoir en tête

3. Après les fiascos à Roland-Garros et Wimbledon, les Jeux de Tokyo n'ont pas beaucoup mieux débuté pour le tennis français en simple. Ils ne sont plus que trois encore en vie dans les deux tableaux masculin et féminin : Ugo Humbert, Jérémy Chardy et Fiona Ferro. Gaël Monfils, Gilles Simon, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et Caroline Garcia ont tous disparu dès le premier tour.

4. Nino Schurter peut devenir le premier à remporter une médaille en VTT dans quatre éditions différentes des Jeux Olympiques. Le Suisse a obtenu le bronze à Pékin, l'argent à Londres puis l'or à Rio.

Nino Schurter Crédit: Getty Images

6. Le nombre de médailles d'or que vise Caeleb Dressel à Tokyo : trois en individuel, sur 100 m, la course reine, 100 m papillon et 50 m, et trois en relais (4x100 m, 4x100 m 4 nages et 4x100 m 4 nages mixte). Et, même si c'est plus improbable, pourquoi pas participer à un quatrième relais, le 4x200m.

18. Adam Peaty est légèrement favori de la finale du 100 mètres brasse qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Le Britannique est invaincu depuis sept ans en grande compétition, et il détient les… 18 meilleurs chronos de l'histoire dans cette discipline. Son objectif avoué ? Aller chercher l'or, bien sûr, mais aussi battre son propre record du monde.

44. En centièmes, ce qu'il a manqué à Ariarne Titmus pour battre le record du monde de Katie Ledecky au mois de juin lors des sélections australiennes. Titmus est une des trois femmes dans l'histoire à avoir nagé en moins de 4 minutes sur 400m libre, avec Ledecky et Pellegrini. Elle est une vraie menace pour Ledecky.

Ariarne Titmus Crédit: Eurosport

