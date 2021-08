Les 5 infos de la nuit

Diniz, sortie ratée

Le Rémois voulait sa revanche après le psychodrame de Rio et surtout finir sa carrière avec une médaille olympique. Son dernier pari sur le 50 kilomètres marche des Jeux de Tokyo n'a malheureusement pas abouti.

Auteur d'une course à la Yohann Diniz, ponctuée de très hauts et de très bas, le champion du monde 2017 de la spécialité a été contraint à l'abandon peu après la mi-course, pour la dernière compétition de sa carrière, à 43 ans. "C'était la compétition de trop, l'olympiade de trop", a estimé le marcheur français.

Yohann Diniz lors du 50km marche des JO de Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

Delmotte forfait pour l'épreuve par équipes

Coup dur pour l'équipe de France d'équitation. Nicolas Delmotte, le leader des Bleus, a été contraint de déclarer forfait pour l'épreuve par équipes, dont la France est tenante du titre, à cause d'un problème de santé subi par son cheval. Urvoso du Roch a, en effet, été pris de coliques dans la nuit de jeudi à vendredi. Mathieu Billot et Quel Filou13 intègrent l'équipe de France à sa place.

Bart en demie en C1 1000m

Adrien Bart a tenu son rang. Le Français s'est qualifié pour les demi-finales de l'épreuve de C1 1000m en terminant 2e de sa série, vendredi. Médaillé de bronze des Mondiaux 2019 sur la distance, il disputera sa demie samedi matin.

Les Françaises en demi-finales du K4 500m

Après un départ raté en séries, les Françaises ont obtenu leur qualification en demi-finales du K4 500m dames. Elles ont terminé 4es de leur quart de finale derrière la Biélorussie, la Chine et l'Ukraine avec un chrono en 1'37"138.

Heurtault éliminée en karaté

Engagée en kumite, soit en combat, la Française s'est inclinée lors de ses trois premiers duels de la phase de groupes, ce qui a été synonyme d'élimination. Elle s'est inclinée face à la Vénézulienne Claudymar Garces Sequera (8-0) pour son entrée en lice, avant de buter sur la Japonaise Mayumi Someya (6-3) et la n°1 mondiale Xiaoyan Yin (1-0).

La vidéo de la nuit : La course cauchemar de Diniz

Entre défaillances et ravito raté, ce n'était pas la der dont il rêvait : le cauchemar de Diniz

Le tweet qui va au bout de la fatigue

L'Équatorien Claudio Villanueva a franchi la ligne d'arrivée du 50km marche en dernière position. Epuisé par 4h53 d'efforts, il s'est effondré, en larmes. C'était l'image forte de cette nuit aux Jeux.

Le point sur le tableau des médailles

Trois médailles d'or ont été attribuées cette nuit : une en 50 km marche, pour la Pologne, une en tennis de table pour le Japon et une dernière en volley-ball de plage les Etats-Unis. Ce sacre a permis à Team USA de remporter une 30e médaille d"or et de revenir à quatre unités de la Chine, en tête avec 34 médailles d'or.

A suivre dès ce matin... et après

Deux (nouveaux) grands frissons pour le sport co français. Après les fabuleuses qualifications des hommes pour les finales du basket, du hand et du volley, c’est au tour des Françaises de tenter d’accrocher leur finale. A 10h, en handball, les Bleues s’avancent en favorites pour leur demie face à la Suède. A 13h, en basketball, la bande à Valérie Garnier défie le Japon, une équipe qui l’avait battue en phase de poules. Si tout rigole, comme hier, on pourrait voir cinq équipes françaises en finale olympique….

La quête du record d’Allyson Felix. A l’issue de la finale du 400m (14h35), la sprinteuse américaine pourrait devenir la première athlète féminine à détenir 10 médailles olympiques en athlétisme. Une hauteur que seuls Paavo Nurmi (12) et Carl Lewis (10) ont déjà franchie. Pour l’heure, elle partage le record avec Merlene Ottey (9).

Le duo Copponi et Le Net en cyclisme sur piste. Épreuve spectaculaire, quoique parfois un peu illisible, l’américaine (10h15) pourrait apporter à la France sa 28e médaille. Clara Copponi (21 ans) et Marie Le Net (22 ans) sont vice-championnes du monde en titre. Mais un podium relevérait tout de même d’une vraie bonne surprise, la concurrence semblant particulièrement relevée.

Anouck Jaubert à l’escalade. Huitième et dernière qualifiée pour la finale, la Française ne vise rien d’autre que la médaille. Son plan de bataille : remporter l’épreuve de vitesse (début à 10h30), discipline dont elle est double vainqueur de la Coupe du monde, avant de limiter la casse au bloc et en difficulté. La veille, Mickael Mawem avait manqué de peu la boîte (5e). Au tour de Jaubert de tenter d’y grimper.

Les finales du 4x100m. Les Françaises ont déjà rempli leur objectif en passant les séries avec le 6e temps des qualifiées. La finale (15h30) est du bonus. Mais elles ne se priveront pas de monter sur la boîte si une ouverture se présente derrière les Etats-Unis et la Jamaïque. Pas de Tricolores en revanche dans la finale masculine. Les Françaises ont déjà rempli leur objectif en passant les séries avec le 6e temps des qualifiées. La finale (15h30) est du bonus. Mais elles ne se priveront pas de monter sur la boîte si une ouverture se présente derrière les Etats-Unis et la Jamaïque. Pas de Tricolores en revanche dans la finale masculine. Ni d’Américains d’ailleurs . Mais on est curieux de voir si Marcell Jacobs peut offrir à l’Italie une deuxième médaille d’or après son titre surprise sur la ligne droite.

Allyson Felix Crédit: Getty Images

Comment suivre les JO

