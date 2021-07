À un peu plus d'une semaine de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Discovery a dévoilé son dispositif éditorial qui permettra aux fans de vivre l'événement et de suivre leurs athlètes préférés comme jamais auparavant. Discovery et Eurosport ont pour ambition de libérer le pouvoir des Jeux Olympiques et de permettre aux fans d'assister à chaque moment avec une approche exhaustive et une analyse unique.

"Le Cube", le studio de réalité mixte multi-primé, sera la pièce maîtresse de la couverture de Discovery et d'Eurosport pour Tokyo 2020. Totalement repensé et optimisé, "Le Cube" arborera de nouvelles fonctions graphiques qui permettront de pousser les analyses à un tout autre niveau, offrant ainsi aux téléspectateurs la possibilité de plonger dans le décryptage pointu des compétitions.

Tokyo 2020 Les sponsors peuvent-ils être rentables et responsables dans le milieu sportif ? IL Y A 15 HEURES

"Le Cube" de Tokyo 2020 c'est :

jusqu'à sept lieux différents pour des tournages en immersion et en temps réel.

des prises de vue à 360° de Tokyo, en guise de toile de fond.

un nouveau logiciel 3D Zoom permettant aux téléspectateurs d'avoir des vues panoramiques plus spectaculaires des sites.

une extension du décor virtuel avec des caméras capables de se déplacer dans l'environnement numérique.

Greg Rutherford dans "Le Cube" Crédit: Eurosport

Le champion britannique, Greg Rutherford, était présent au lancement du "Cube" pour analyser sa performance qui lui a valu la médaille d'or en saut en longueur à Londres en 2012. Aujourd'hui consultant pour Discovery, il déclare :

"L'utilisation de cette technologie d'analyse en graphisme augmenté est vraiment intéressante. Ce qu'elle m'a montré sur la technique de mon saut à Londres en 2012 est époustouflant. J'ai clairement pu voir que mon avant-dernière foulée était beaucoup plus longue qu'elle n'aurait dû l'être et que j'ai effectué un saut d'embrayage qui aurait pu être désastreux. Après les Jeux Olympiques, je n'ai jamais vraiment examiné ce que j'ai fait, mais la nouvelle technologie du "Cube" m'a permis d'analyser de plus près ce saut et de le voir sous un nouveau jour. C'est ce qu'offrira le nouveau Cube aux téléspectateurs de Tokyo 2020 sur Eurosport. C'est tellement brillant et amusant que je pense que le public va l'adorer."

Pour Scott Young, Head of Sports Production and Content, Discovery Sports :

""Le Cube" est une pièce incroyable de technologie immersive et nous sommes tellement ravis de révéler de nouvelles innovations à quelques jours des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La première version du Cube utilisée lors des Jeux Olympiques de PyeongChang 2018 a marqué une étape importante dans notre développement technique. "Le Cube" a été au centre de notre couverture du tennis en Grand Chelem, et un élément majeur de la connexion avec les joueurs. Aujourd'hui, nous sommes prêts à faire passer le Cube à un tout autre niveau pour Tokyo 2020. Il va nous permettre de développer notre narration et l'expérience de visionnage des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, pour les spectateurs sur toutes les plateformes Discovery."

Une couverture éditoriale sans précédent

Pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Eurosport proposera aux fans de vivre chaque instant des compétitions avec plus de 3 500 heures d'action en direct pendant les 17 jours de compétition. Au-delà des événements en direct, Eurosport développe toute une série de contenus parmi lesquels "Olympics Unlocked" qui mettra ses consultants à l'honneur : le quintuple champion olympique britannique de cyclisme, Sir Bradley Wiggins, le double médaillé d'or français, Alain Bernard, ainsi que le médaillé d'or allemand en gymnastique à Rio, Fabian Hambüchen. Dans cette route vers Tokyo 2020, Eurosport a également dévoilé un documentaire exclusif consacré à la jeune skateuse de 12 ans, Sky Brown, appelée à être l'une des vedettes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, un an après son accident à l'entraînement.

Sky Brown - Reaching the Sky

Une équipe d'experts de premier rang

Avec 84 médailles olympiques cumulées en 198 participations aux Jeux Olympiques, le "team Eurosport" rassemble près de 150 experts qui seront le fer de lance de son engagement : fournir une expertise et une analyse de premier rang.

Pour Andrew Georgiou, President of Sports, Discovery :

"Après 18 mois difficiles, tous les regards seront tournés vers Tokyo dès la semaine prochaine, alors que les Jeux Olympiques les plus attendus de l'histoire s'élanceront enfin ; et l'équipe de Discovery travaillera dur pour offrir l'expérience olympique ultime à tous les fans en Europe. Notre mission pour Tokyo 2020 est de libérer le pouvoir des Jeux Olympiques. Une technologie innovante et immersive telle que "Le Cube" est l'un des moyens par lesquels Discovery permettra au public de faire ce voyage avec nous. "Le Cube" constituera une part importante de ce qui rendra notre couverture unique, aux côtés d'une équipe sans précédent de stars du sport et d'experts. En tant que "Home of The Olympics" en Europe, nous diffuserons chaque moment de chaque sport pendant toute la durée des Jeux Olympiques afin que les fans puissent vivre une expérience unique de Tokyo 2020, en direct et à la demande."

Tokyo 2020 "Les Jeux de Los Angeles 1984 ont été précurseurs" : Comment le sponsoring a inondé le sport IL Y A 15 HEURES