Tokyo 2020

Un week-end en or. Avec les trois médailles du plus précieux métal décrochées par le volley-ball et le handball, les Bleus ont limité la casse et finissent à la 8e place du classement des médailles en coiffant sur le poteau l'Italie et l'Allemagne (9 médailles d'or chacun) grâce à leurs dix titres olympiques, comme à Rio.

Le total de breloques est en revanche moins brillant qu'en 2016. La France est en recul avec 33 médailles soit 9 de moins qu'au Brésil, c'est en dessous des attentes fixées à 40 podiums. Les Tricolores reviennent à leur niveau d'Athènes en 2004.

