"Un ensemble de documents a été envoyé à l'Agence mondiale antidopage. Parmi ces documents se trouve la notification du désaccord avec les sanctions". Voici comment Iouri Ganous, le directeur général de la Rusada, a amorcé la contre-attaque de la Russie, exclue des JO 2020 et 2022 mais aussi de la Coupe du Monde au Qatar. Conformément à la procédure, l'AMA doit désormais saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Iouri Ganous a signé cette lettre après une décision des instances dirigeantes de la Rusada, c'est-à-dire son conseil de surveillance et ses fondateurs, les comités olympique et paralympique russes. Lui-même est pourtant opposé à cette contestation et a indiqué avoir envoyé une deuxième lettre en son nom à l'AMA exprimant sa position personnelle. "J'ai le regret de vous informer que j'ai échoué dans mes efforts pour faire changer d'avis (les organes décisionnaires de la Rusada) quant à cette notification", a-t-il dit, lisant sa lettre à l'AMA.

Ganous demande à Poutine une lutte sans merci contre les tricheurs

Depuis des semaines, le chef de la Rusada a publiquement jugé les autorités russes coupables dans ce scandale, réclamant au président Vladimir Poutine un grand coup de balai pour qu'une lutte sans merci contre les tricheurs soit engagée. Il a aussi estimé que toute contestation des sanctions de l'AMA serait "inefficace et inutile".

La Russie, exclue des deux prochains JO, a décidé de faire appel.Getty Images

Si les sanctions sont aussi lourdes, c'est que l'AMA a estimé que la Russie avait "manipulé" les données du laboratoire antidopage de Moscou lui ayant été transmises en début d'année, un énième rebondissement dans un scandale qui a démarré avec la révélation en 2015 d'un dopage institutionnel pratiqué depuis 2011 et impliquant hauts fonctionnaires, agents secrets et fioles d'urine trafiquées.