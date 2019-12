Eurosport diffuseur des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020

Déjà détenteur de l'exclusivité des droits audiovisuels payants des Jeux Olympiques de Paris 2024 et Pékin 2022, Eurosport renforce son offre avec les Jeux de Tokyo 2020, qui se dérouleront du 24 juillet au 9 août, suite à un accord avec Canal + et France Télévisions.

Fort de toute l’expérience acquise en tant que Home of the Olympics en Europe, Eurosport débute ce jour son aventure olympique française qui l’emmènera jusqu’aux Jeux de Paris 2024. Dès Tokyo, vous bénéficierez d’une couverture exhaustive et innovante des Jeux sur tous les écrans, accompagnée de l’expertise sportive Eurosport, reconnue et saluée à l’occasion de la diffusion des JO de PyeongChang 2018 dans le reste de l’Europe.

En direct 24 heures sur 24

Les Jeux Olympiques de Tokyo seront à vivre en direct 24 heures sur 24 sur Eurosport 1 et 2 ainsi que sur Eurosport Player. Un dispositif exceptionnel sera mis en place pour vous permettre d'être au coeur des Jeux, que ce soit via le direct vidéo, les analyses de nos envoyés spéciaux, les décryptages de nos consultants, mais aussi des reportages qui vous feront vivre l'envers du décor. Pour ne rien rater des Jeux, vous pouvez vous abonner à Eurosport en cliquant ici.

"Quelques mois avant Tokyo 2020, Eurosport se pare des couleurs olympiques et réaffirme haut et fort sa position de Home of the Olympics, diffuseur officiel, principal partenaire audiovisuel des Jeux Olympiques en Europe et en France. C’est une aventure extraordinaire et un défi immense qui s’offrent à nous, proposer à tous les fans, l’intégralité des Jeux de Paris, Pékin et maintenant Tokyo en France", s'est réjoui Laurent Prud'homme, directeur général de Discovery France.