Selon le quotidien Yomiuri, les organisateurs des JO de Tokyo, qui doivent se tenir cet été, souhaiteraient éviter des attroupements au départ de la flamme olympique prévu le 25 mars à Fukushima et auquel 3 000 personnes devaient initialement assister. Le journal précise que la cérémonie se fera donc sans public. Le comité d'organisation des Jeux n'était pas immédiatement disponible pour commenter ces informations.

Tokyo 2020 a annoncé fin février les règles strictes que devront respecter ceux qui souhaitent regarder passer la flamme, notamment l'interdiction des acclamations et le port obligatoire du masque. La présence sur certains points du parcours se fera uniquement sur réservation et les informations concernant les porteurs de la flamme ne seront communiquées qu'à la dernière minute afin d'éviter un public groupé, toujours selon ces directives.

Pas de supporters étrangers aux JO ?

Certains tronçons du relais pourraient en outre être annulés pour éviter les risques de transmission du coronavirus, avaient encore précisé les organisateurs. Les JO de Tokyo, reportés l'an dernier à cause de la pandémie, sont prévus du 23 juillet au 8 août prochain, malgré la persistance de la crise sanitaire dans le monde. La question sensible de l'autorisation ou non de spectateurs venus de l'étranger pendant l'événement doit être tranchée d'ici fin mars, mais les organisateurs pencheraient déjà pour leur interdiction, d'après les médias locaux. Une décision sur la capacité maximale des sites olympiques doit par ailleurs être annoncée en avril.

