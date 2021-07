LES TOPS

Romain Cannone

Tout l'esprit des Jeux résumé dans le tournoi d'épée. Un des plus grands espoirs de titre côté français, Yannick Borel, a disparu d'entrée. Et celui que personne n'attendait, Romain Cannone, ira se coucher dimanche soir avec une médaille d'or autour du cou. A 24 ans, le globetrotter de l'escrime tricolore a traversé sa compétition comme dans un rêve, avec en apothéose une victoire en finale contre le champion du monde et numéro un mondial, Gergely Siklosi, 15 touches à 10.

C'est sans doute l'une des médailles d'or les plus surprenantes en individuelle de l'escrime française, mais cette divine surprise fait un bien fou. C'est le premier titre de la France dans ces Jeux de Tokyo et le premier en escrime en dehors des compétitions par équipes depuis celui de Brice Guyart au fleuret, à Athènes, en 2004. La fin d'une disette inédite en escrime pour les Français.

Cannone en or : la 15e touche du sacre et l'explosion de joie du clan français

Le rush final des Bleus de Collet

Alors, bien sûr, on nous dira que ce n'est pas la plus grande équipe américaine de l'histoire. C'est vrai, et il s'en faut de beaucoup. Team USA affiche des lacunes béantes. Mais la sélection US demeure la référence absolue sur la scène internationale et pour les Bleus, s'offrir l'équipe dirigée par Gregg Popovich, où figurent quand même Kevin Durant, Damian Lillard ou Devin Booker, ce n'est pas rien. Les Français ont pourtant été menés de sept points (74-67) à 3'40" de la fin du match, avant de coller un 14-0 ) leurs adversaires, pour s'imposer finalement 83-76. Un sacré exploit et une après-midi de rêve pour le a délégation française à Tokyo.

Wattel écrit l’histoire

56"16, record de France du 100m papillon battu : Marie Wattel, championne d’Europe en titre, ne pouvait pas mieux faire pour aborder la finale dans les meilleures conditions. La Lilloise de 24 ans, qui avait chuté dès les séries lors des Jeux de Rio en 2016, a prouvé qu’elle avait passé un cap, et peut sans se cacher viser une place sur le podium dans la nuit de dimanche à lundi (finale à 3h30). En survolant sa demi-finale, la Tricolore s’est replacée dans le wagon des favorites, en compagnie de Sarah Sjoestroem, tenante du titre et recordwoman du monde, et de la Chinoise Yufei Zhang.

Le judo fidèle au poste

Certes, Il manque encore un titre. Mais après deux jours de compétition, le judo français a contribué à hauteur de deux tiers du total de médailles de la délégation tricolore. Sur les quatre premières catégories la France compte une médaille de bronze, celle de Luka Mkheidze en -60 kg samedi, à laquelle est venue s'ajouter la médaille d'argent d'Amandine Buchard dimanche chez les -62 kg. Buchard peut nourrir de gros regrets au vu de son tournoi et de sa finale, qu'elle a laissée filer au "golden score" contre la Japonaise Uta Abe. Mais pour l'instant, les judokas, très attendus au Budokan Hall, tiennent leur rang.

Très émue, Buchard monte sur le podium olympique

Chapeau Gignac

Il est arrivé heureux comme un gamin. Et il se comporte comme un taulier. Alors que l'équipe de France Olympique rame à Tokyo, lui est au niveau et porte les Bleus sur ses épaules. Après avoir marqué face au Mexique (4-1), André Pierre Gignac a tenu à flots ses jeunes partenaires. Dimanche face à l'Afrique du Sud, il a constamment ramené les Bleus dans le match. L'ancien Marseillais a répondu aux trois buts des Bafana Bafana et, cerise sur le gâteau, il est impliqué sur le but de la victoire tricolore, signé Teji Savanier. A l'arrivée, cette victoire est un petit miracle. Et c'est APG qui tient la baguette.

7 buts, boulette, triplé et délivrance : le résumé du succès délirant des Bleus

Picon et Bernaz se placent

Excellente journée en voile pour Charline Picon et Jean-Baptiste Bernaz. La championne olympique de Rio en 2016 occupe la tête du classement en planche à voile RS:X, à l'issue des trois régates disputées dimanche. Elle a remporté la première avant de finir sixième et deuxième des deux suivantes. Jean-Baptiste Bernaz occupe lui aussi la première place en laser, mais une seule régate a pu se tenir, la seconde ayant été reportée à cause du vent. Mais lui aussi est idéalement lancé.

LES FLOPS

Les fleurettistes françaises dans le dur

Si Romain Cannone a été la divine surprise tricolore du jour en escrime, les filles du fleuret, elles, ont déçu. Deux éliminations d'entrée et une défaite en huitièmes de finale. On espérait beaucoup mieux de ce groupe très dense. Vice-championne du monde, Pauline Ranvier faisait figure de gros poisson. Mais elle a coulé dès les 16es de finale par la Canadienne Harvey Eleanor. Idem pour Anita Blaze.

Ysaora Thibus, vice-championne du monde 2018 numéro 3 mondiale, s'est donc inclinée quant à elle au tour suivant contre la Russe concourant sous pavillon neutre Larisa Korobeynikova. Depuis le titre de Pascale Trinquet à Moscou en 1980, la France n'a plus remporté la moindre médaille olympique au fleuret féminin. Les filles tenteront de sauver leurs Jeux lors de la compétition par équipes. Là aussi, elles auront un vrai beau coup à jouer. En théorie.

Pauline Ranvier à Tokyo Crédit: Getty Images

Borel, la (grosse) désillusion

Il n'y a pas qu’en fleuret que la France a ri jaune ce dimanche. Pour Yannick Borel, à l'épée, la malédiction aux Jeux Olympiques s'est poursuivie. Vainqueur des titres mondiaux et européens, médaillé d'or par équipe à Rio, il avait en tête d'enfin "compléter" son palmarès par la plus belle des récompenses.

Mais il a été cueilli à froid, éliminé dès le premier tour par l'Egyptien Mohamed Elsayed, 15 touches à 11. Face à un adversaire âgé seulement de 18 ans, le Tricolore a vécu un calvaire, et ses propos plein de frustration à la fin de la partie témoignent du désarroi qui s’est emparé de Borel après cette nouvelle infortune. Le Guadeloupéen, 32 ans, devra patienter jusqu'aux Jeux de Paris pour tenter, enfin, de réparer cette anomalie.

Deux dernières touches fatales, Borel éliminé dès son entrée en lice en épée

Monfils, un petit tour et puis s’en va

C'est une mauvaise habitude dont il n'arrive pas à se débarrasser depuis de longs mois. S'il s'est battu jusqu'au bout, sauvant notamment 4 balles de match, Gaël Monfils a fini par céder contre le Biélorusse Ilya Ivashka (6-4, 4-6, 7-5). Depuis le début de l’année, il s'agit de la sixième élimination (pour trois victoires) dès le premier tour d'un tournoi pour le Français. L'ex-numéro 6 mondial a encore une fois montré trop de limites. Il tentera de redorer sa quinzaine en double, aux côtés de Jérémy Chardy, avec lequel il a déjà franchi le premier tour.

Gaël Monfils (tennis Tokyo 2021) Crédit: Getty Images

