Head to Head

Où ? Sur Eurosport 1 et Eurosport 2

Quand ? A compter du 14 avril

Dans Head to Head, les experts d'Eurosport confrontent les plus grandes icônes de l'ère olympique. Les deux premiers duels de cette série en huit épisodes seront diffusés ce mercredi 14 avril : le face à face Usain Bolt - Carl Lewis, suivi du Mark Spitz - Michael Phelps. Les prochains épisodes opposeront les icônes du tennis Steffi Graf et Serena Williams, les stars du demi-fond Mo Farah et Haile Gebrselassie ainsi que les prodiges de l'heptathlon Jackie Joyner-Kersee et Jessica Ennis-Hill.

Olympic Stories

Où ? Sur Eurosport 1 et Eurosport 2

Quand ? A compter du 14 avril

Olympic Stories, consacrée aux moments emblématiques qui ont marqué l'histoire olympique. Eurosport parcourt le monde à la rencontre des plus grandes stars pour explorer les histoires les plus fascinantes. L'épisode "Big in Japan" lance ce nouveau format, avec un regard sur le Japon de 1964 et ce que l'on appelait les "Jeux parfaits". Les prochains épisodes comprendront des entretiens exclusifs avec le sprinter disgracié Ben Johnson ainsi qu'avec des athlètes qui ont brisé les barrières dans leur quête des Jeux.

Les Grands Récits

Où ? Sur Eurosport.fr

Quand ? Chaque mardi à compter du 18 mai

Le 18 mai, Eurosport lance une série spéciale des Grands Récits baptisée "Essential Olympic Stories presented by Bridgestone", qui vise à raconter des histoires passionnantes, des comebacks inattendus des outsiders aux héros oubliés d'antan. De Michael Phelps à Dawn Fraser, en passant par Nadia Comaneci et Muhammad Ali, chaque épisode de ces Grands Récits écrits par Maxime Dupuis et Laurent Vergne proposera également une version podcast et un mini documentaire vidéo.

Olympic Legends

Où ? Sur Eurosport.fr, YouTube et les plateformes de podcast

Quand ? A compter du mois de mai

Vous avez aimé Tennis Legends, animé par Mats Wilander ? Vous aimerez Olympics Legends. Dans cette émission, Arnaud Di Pasquale, médaillé de bronze en simple à Sydney en 2000, recevra à chaque épisode trois grandes figures du sport français, toutes championnes ou médaillées olympiques, pour partager souvenirs et anecdotes. Chacun de ces épisodes sera consacré à un sport : handball, tennis, natation, etc. L'émission sera accessible en vidéo sur la chaine YouTube d'Eurosport et en version podcast sur toutes les plateformes et sur Eurosport.fr.

