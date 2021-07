Le grand rendez-vous

11h37, heure de Tokyo. Ou 4h37, heure de Paris. Le rendez-vous est pris. L'explication s'annonce fantastique. Un 100 mètres nage libre est toujours un moment majuscule aux Jeux. Et cette finale-là ne déroge nullement à la règle. Parce qu'elle est plus ouverte qu'on l'imaginait avant le début de cette semaine olympique. Non, Caeleb Dressel n'est pas seul. Le double champion du monde en titre, sacré à Budapest en 2017 et à Gwangju il y a deux ans, aura fort à faire dans le bassin. Non pas parce qu'il est moins fort que prévu. Mais parce que la concurrence pointe le bout de son nez.

En premier lieu, Kliment Kolesnikov. Le jeune Russe a fait sensation en demi-finale alors qu'il a bouclé son aller-retour en 47''11, record d'Europe. Ni plus ni moins. Dressel, qui avait nagé et remporté la première demie en 47''23, n'est pas impressionné pour autant. Il n'est pas surpris, tout au moins. "C'est à peu près ce que j'espérais, la finale sera très rapide. Il n'y a aucun favori à ce stade, la course va être amusante. J'ai hâte d'y être. Les huit gars sont dans le coup et vont faire le spectacle."

Parmi ces huit gars, il y aura la sensation roumaine David Popovici, 16 ans et déjà au rendez-vous olympique. Arrivé au Japon avec la meilleure performance mondiale de l'année (47"30), le jeune homme ne s'est pas noyé sous la pression, lui aussi sera en finale, au côté des Dressel, Kyle Chalmers et… Maxime Grousset.

Le Français est entré en finale d'un cheveu, avec le huitième temps (47''82), et a eu peur. Mais maintenant, il est temps de prendre du plaisir. "Je suis passé un peu par toutes les émotions. J'ai eu du stress et de la pression. Ensuite, je me suis libéré. J'ai bien nagé le premier 50, je vire dans les premiers mais j'ai un peu de mal à terminer. Quand j'ai vu le temps, je me suis dit, 'c'est mort, il aurait fallu faire 47"70'. Mais je mérite ma place, c'est tout. Une finale olympique, c'est un rêve."

100M Nage libre : Une finale plus ouverte que prévue

Elle peut marquer l'histoire : Charline Picon

Ce sera peut-être une journée historique pour la voile. Sacrée en planche à voile RS:X à Rio en 2016, Charline Picon est en lice pour un doublé à Tokyo. Mais la position de la Française s'est fragilisée mercredi. En tête après les six premières régates, Picon a reculé au troisième rang, derrière la Britannique Emma Wilson et la Chinoise Yunxlu Lu. Mais les trois femmes se tiennent dans un mouchoir et poche et, derrière, l'écart est beaucoup plus important.

Sauf catastrophe, Charline Picon devrait donc monter sur le podium, confirmant son extrême régularité depuis son retour à la compétition après sa maternité : 2e des Championnats du monde en 2018, 2e en 2020 et 3e en 2021. Mais la Charentaise l'a dit et répété, elle est venue pour "décrocher une deuxième médaille de la même couleur". Les trois ultimes régates se dérouleront jeudi matin.

Charline Picon. Crédit: Getty Images

On a aussi hâte de voir

Un podium pour Goyard ? La voile française ne comptera pas que sur Charline Picon jeudi. L'autre vélipanchiste, Thomas Goyard, occupe lui aussi la troisième place du classement avant les trois dernières régates. Il est remonté sur le podium provisoire mercredi en terminant 3e, 6e et 7e des trois manches du jour.

La revanche des filles du fleuret ? Les épreuves par équipes débutent jeudi pour l'équipe de France, avec le fleuret féminin. Décevantes en individuelle, les Bleues ont le collectif pour rectifier le tir, avec Anita Blaze, Pauline Ranvier et Ysaora Thibus. Elles affrontent le Canada en quarts de finale.

Le concours général sans Simone Biles. Non pas que l'absence de l'Américaine nous réjouisse, bien au contraire. Mais en son absence, la course à la médaille prend un caractère intrigant. Depuis 2013, Biles était invaincue au concours général. Elle s'était imposée en 2013, 2014, 2015, 2018 et 2019 aux Mondiaux et en 2016 aux Jeux. Son année sabbatique avait ouvert la porte à sa compatriote Morgan Hurd en 2017. Qui en profitera cette fois ?

Biles : "Je donne la priorité à ma santé mentale"

On se demande...

Si Novak Djokovic va repartir de Tokyo non pas avec une, mais avec deux médailles d'or. Le Serbe est en quarts de finale du simple messieurs mais aussi du double mixte avec Nina Stojanovic.

Si on reverra Simone Biles dans ces Jeux.

Si le BMX français va retrouver le chemin des podiums. Après un départ en fanfare à Pékin en 2008 (une médaille d'or, une médaille d'argent), les Bleus sont rentrés de Londres et Rio bredouilles. Les qualifications débutent jeudi.

Si le record du monde de Cesar Cielo sur 100m (46"91 en 2009) peut tomber la nuit prochaine.

Caeleb Dressel Crédit: Getty Images

Les finales de jeudi

. Aviron

2h18 - Deux sans barreur messieurs

2h30 - Deux sans barreur dames

2h50 - Deux de couple poids légers messieurs

3h10 - Deux de couple poids légers dames

. Canoë-kayak - Slalom

8h55 - C1 dames

. Escrime

12h55 - Fleuret par équipes dames

. Gymnastique artistique

12h50 - Concours général individuel dames

. Judo

11h25 - -78 kg dames

11h50 - -100 kg messieurs

. Natation

3h30 - 800 m nage libre messieurs

3h44 - 200 m brasse messieurs

4h28 - 200 m papillon dames

4h37 - 100 m nage libre messieurs

5h31 - Relais 4x200 m nage libre dames

. Tennis de table

14h00 - Simple dames

. Tir

7h30 - Fosse olympique dames

8h30 - Fosse olympique messieurs

Quatre Stats à avoir en tête

2. Le nombre de nageurs français ayant réussi à se hisser sur le podium du 100m nage libre aux Jeux Olympiques : Alain Bernard, sacré en 2008 à Pékin, et Stéphane Caron, double médaillé de bronze, à Séoul en 1988 et à Barcelone quatre ans plus tard.

8. Depuis l'introduction du tennis de table au programme olympique, la Chine a remporté les huit titres en simple dames. Cette année à Tokyo, elles sont deux en demi-finales : Meng Chen et Yingsha Sun. Si elles s'imposent, elles s'affronteront en finale pour assurer au tennis de table chinois un 9e sacre en autant d'éditions.

8. L'internationalisation de l'escrime se manifeste plus que jamais à Tokyo. Les huit premières épreuves ont débouché sur huit médailles d'or pour huit pays différents. Du jamais vu :

. Fleuret messieurs : Hong Kong

. Fleuret dames : Etats-Unis

. Epée messieurs : France

. Epée dames : Chine

. Sabre messieurs : Hongrie

. Sabre dames : Russie

. Epée dames par équipes : Estonie

. Sabre messieurs par équipes : Corée du Sud

Cannone en or : la 15e touche du sacre et l'explosion de joie du clan français

3117. Le nombre de cas quotidiens de Covid-19 à Tokyo a dépassé mercredi les 3000 pour la première fois avec 3117 cas. Un nouveau "record" local effaçant celui de la veille, et marquant une nette accélération par rapport à la semaine dernière. Cette flambée met un nouveau coup de projecteur négatif sur les Jeux. Une partie de la population japonaise est convaincue que le rendez-vous olympique aggrave la crise sanitaire à Tokyo.

