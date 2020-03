Malgré la pandémie du coronavirus, la gouverneure de Tokyo estime qu'il est "impensable" d'annuler les prchains Jeux Olympiques. "On ne peut pas affirmer que l'annonce d'une pandémie n'aura pas d'incidence (...). Mais je pense qu'une annulation est impensable", a déclaré cdevant des journalistes. Des doutes sont émis régulièrement depuis plusieurs semaines sur l'opportunité de maintenir les JO prévus au Japon du 24 juillet au 9 août, suivis fin août-début septembre des Jeux Paralympiques.

Les organisateurs nippons répètent que les Jeux seront organisés comme prévu et le Comité international olympique (CIO), qui aura le dernier mot, affirme officiellement qu'aucune discussion sur une éventuelle annulation n'a été engagée. Le CIO dit être en contact permanent avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui vient de classer au rang de pandémie le nouveau coronavirus apparu en Chine en décembre.

La NBA suspendue

Mais la maladie a déjà grandement perturbé nombre de compétitions sportives à travers le globe. Dernier exemple en date, la ligue américaine de basket NBA a suspendu sine die sa saison en raison d'un cas de coronavirus chez un joueur du club des Utah Jazz, le Français Rudy Gobert. En Italie, pays le plus touché par la maladie après la Chine, le championnat national de football est suspendu jusqu'au 3 avril, et la pagaille règne sur l'organisation des rencontres aller des 8es de finale de la Ligue Europa.

En rugby, trois matches du Tournoi des Six Nations ont été reportés et devraient être disputés fin octobre seulement. Le tennis, le cyclisme et les sports mécaniques sont aussi très affectés et les marathons de Barcelone (15 mars) et Paris (5 avril), ont été reportés respectivement en octobre, pour ne citer que quelques exemples. Le président du comité d'organisation Tokyo 2020 Yoshiro Mori avait déclaré mercredi que les jeux seraient organisés comme prévu tout en admettant que les organisateurs étaient "inquiets" au sujet du virus, avec 124.000 porteurs répertoriés à travers le monde et 4.500 décès.

"Impossible"

Les propos de M. Mori faisaient suite à des déclarations d'un membre du conseil d'administration du comité d'organisation japonais, Haruyuki Takahashi, qui avait dit mercredi que la meilleure solution serait un report de deux ans. Mais M. Mori avait balayé cette suggestion, tout comme la ministre des Jeux Olympiques qui avait jugé "inconcevable" une annulation ou un report des Jeux.

Tokyo 2020Getty Images

"Le coronavirus est devenu un problème mondial. Nous ne pouvons pas les organiser (les Jeux olympiques) simplement parce que cela va au Japon", avait dit M. Takahashi au quotidien Asahi. L'été dans deux ans offre "la meilleure possibilité" de report au vu du calendrier sportif international avait-il poursuivi, ajoutant : "les préparatifs doivent commencer maintenant" si un report est envisagé.

Il avait estimé "impossible" d'annuler et dit jouer le rôle d'"alerte" pour le comité d'organisation, annonçant qu'il soulèverait la question lors d'une réunion ce mois-ci.