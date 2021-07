Les Jeux Olympiques de Tokyo pointent enfin le bout de leur nez. Du 23 juillet au 8 août, les meilleures athlètes et les plus grands sportifs de la planète ont rendez-vous dans la capitale japonaise pour écrire l’histoire, la leur ou se rapprocher de celle avec un grand H. L’événement sera à suivre en intégralité sur les antennes d’Eurosport et ne manquera pas d’offrir d’innombrables émotions.

Tout le monde a en tête un souvenir olympique, un moment qui a contribué à la grandeur des Jeux. La rédaction d’Eurosport en a sélectionné seize et vous propose un petit jeu avant les Jeux : élire le moment plus marquant de la riche histoire olympique. Du quadruplé de Jesse Owens sous les yeux d’Adolf Hitler en 1936 à Berlin à l’insolente facilité d’Usain Bolt en finale du 100 mètres en 2008 à Pékin, à vous de les départager dans notre tournoi sous forme de playoffs. Place aux huitièmes de finale.

Usain Bolt 2008 vs Carl Lewis 1984

2008 : Bolt, la foudre frappe une première fois

Le phénomène Usain Bolt est lancé. Deux mois et demi après avoir battu le record du monde (9’’72) à l’occasion de… son cinquième 100 mètres en carrière, le Jamaïcain fait encore mieux à Pékin. Déconcertant de facilité, Bolt surclasse la concurrence au point d’écarter les bras et de ralentir à 20 mètres de la ligne. Cela ne l’empêche pas d’établir la meilleure performance de tous les temps : 9''69. Sidérant. Et ce n’est pas fini : un an plus tard, Bolt émerveillera Berlin avec un chrono jamais approché depuis de 9''58.

Pékin 2008 : Le jour où Usain Bolt a mis une claque au record du monde du 100 mètres

1984 : la consécration du roi Lewis

Athlète magnifique, Carl Lewis se sublime à la maison, à l’été 1984. A Los Angeles, l’Américain rafle tout sur son passage : 100m, 200m, 4x100m et saut en longueur. Suivront 5 autres titres olympiques jusqu’en 1996 pour celui qui a été désigné sportif du siècle par le Comité international olympique en 1999.

USA-URSS 1972 vs Bob Beamon 1968

1972 : l’URSS s’offre les Etats-Unis dans la polémique

Munich fut le théâtre d’une finale du tournoi de basket devenue légende. Sur fond de guerre froide, Team USA pense décrocher l’or face à son meilleur ennemi et célèbre sur le parquet. Sauf qu’un temps mort controversé est accordé aux Soviétiques et leur offre 3 secondes pour faire la différence, ce qu’ils ne réussissent pas à faire. Un problème de chronomètre plus tard, l’URSS dispose de 3 nouvelles secondes, fatales aux Américains sur un ultime panier d’Aleksandr Belov (51-50). La réclamation américaine n’aboutira pas et les Américains bouderont le podium.

La célébration des Américains au moment où ils pensent avoir battu les Soviétiques. Crédit: Eurosport

1968 : et Beamon s’envola

18 octobre 1968, Mexico, finale olympique du saut en longueur. A son premier essai, 18 octobre 1968, Mexico, finale olympique du saut en longueur. A son premier essai, Bob Beamon éblouit le monde en se jouant de l’apesanteur avec un bond à 8,90 mètres . Le record du monde est pulvérisé de… 55 centimètres et la marque de Beamon tiendra 23 ans durant, jusqu’en 1991.

Abebe Bikila 1960 vs Michael Phelps 2008

1960 : Bikila triomphe... pieds nus

Membre de la garde impériale de Haïlé Sélassié, l’Ethiopien Abebe Bikila devient le premier athlète d’Afrique noire champion olympique en mettant le monde à ses pieds… nus. C’est ainsi qu’il remporte le marathon à Rome, record du monde à la clé.

Phelps contre Cavic : le 100m papillon de Pékin 2008 en intégralité

2008 : Phelps, le battement d’ailes du papillon

Avant de devenir l’athlète olympique le plus titré de l’histoire (28 médailles, 23 en or), Michael Phelps releva un défi à la hauteur de son talent : faire mieux que Mark Spitz et ses sept médailles d’or en une édition des Jeux. A Pékin, l’Américain fit d’abord aussi bien et ça s’est joué à un rien : un centième de seconde, Avant de devenir l’athlète olympique le plus titré de l’histoire (28 médailles, 23 en or), Michael Phelps releva un défi à la hauteur de son talent : faire mieux que Mark Spitz et ses sept médailles d’or en une édition des Jeux. A Pékin, l’Américain fit d’abord aussi bien et ça s’est joué à un rien : un centième de seconde, pour devancer Milorad Cavid en finale du 100m papillon

Dream Team 1992 vs Dick Fosbury 1968

1992 : La Dream Team envoie du rêve

Quatre ans après avoir échoué sur la troisième marche du podium, les Etats-Unis sont bien décidés à reconquérir leur précieux : l’or olympique. Pour ce faire, Team USA empile les étoiles dans le ciel de Barcelone, où Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird et consorts écrabouillent leurs rivaux un par un jusqu’à la Croatie, balayée 117-85 en finale.

En 1992, la Dream Team débarque à Barcelone

1968 : Dick Fosbury, l’or révolutionnaire

Mais qui est donc ce grand échalas venu d’Oregon ? Un révolutionnaire doublé d’un champion olympique, rien que ça. En développant une technique propre qui porte depuis son nom et est devenu la norme, le célèbre Fosbury-flop, l’Américain Dick Fosbury décroche l’or à Mexico et bouleverse sa discipline à tout jamais.

Nadia Comaneci 1976 vs Greg Louganis 1988

1976 : Comaneci, l’inédite perfection

A quatorze ans et huit mois, A quatorze ans et huit mois, Nadia Comenaci illumine Montréal . Elle devient la première gymnaste de l’histoire olympique à obtenir la note maximale de 10/10 grâce à son enchaînement aux barres asymétriques. Trois médailles d’or, une d’argent et une de bronze, la Roumaine monte sur 5 des 6 podiums possibles et, au-delà des breloques, s’offre la postérité.

Montréal 1976 : Comaneci, inédit dix

1988 : Louganis, la frayeur d’un seigneur

Double champion olympique de plongeon à Los Angeles, Greg Louganis réitère l’exploit à Séoul, quatre ans plus tard. Non sans se faire peur : en qualifications, Double champion olympique de plongeon à Los Angeles, Greg Louganis réitère l’exploit à Séoul, quatre ans plus tard. Non sans se faire peur : en qualifications, sa tête heurte la planche et l’Américain, qui vit avec le secret pesant de sa séropositivité, s’ouvre le crâne et vit dans la terreur de contaminer quelqu’un. Il n’en sera rien. Suturé, il poursuivra son chemin vers le sommet de l’Olympe.

Tommie Smith-John Carlos 1968 vs Kerri Strug 1996

1968 : Smith-Carlos, la mise au poing

Le poing fièrement levé ganté de noir ou la protestation la plus célèbre de l’histoire olympique. Premier et troisième du 200m à Mexico, Tommie Smith et John Carlos s’illustrent Le poing fièrement levé ganté de noir ou la protestation la plus célèbre de l’histoire olympique. Premier et troisième du 200m à Mexico, Tommie Smith et John Carlos s’illustrent sur le podium pour dénoncer les discriminations dont sont victimes les Noirs aux Etats-Unis. Le temps rendra justice à l’action du duo ostracisé au moment des faits.

Smith et Carlos, les deux poings levés les plus célèbres de l'histoire olympique

1996 : Strug plus forte que la douleur

Le 23 juillet 1996, Le 23 juillet 1996, Kerri Strug est devenue la fille préférée de l'Amérique . La jeune gymnaste a vaincu la douleur d’une blessure à une cheville pour offrir aux Etats-Unis et à ses six partenaires un premier sacre historique, au concours général par équipes. Elle n'était pas la plus talentueuse de toutes mais son courage lui a permis d'aller au bout de son rêve et de devenir une icône.

Jesse Owens 1936 vs Donovan Bailey 1996

1936 : Jesse Owens humilie Adolf Hitler

Les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 sont censés permettre au régime nazi de démontrer la supériorité de la race aryenne. Le sombre mythe vole en éclats face au génie de Jesse Owens : l’Afro-Américain se pare d’or sur 100m, 200m, 4x100m et saut en longueur dans la capitale allemande, où Adolf Hitler et son idéologie nauséabonde sont tournés en ridicule.

Jesse Owens, l'homme qui a humilié Hitler et détruit le mythe de la supériorité aryenne

1996 : Bailey, nouveau du roi du 100m après une folle soirée

La finale du 100m est toujours un événement, La finale du 100m est toujours un événement, celle d’Atlanta a basculé dans l’irrationnel . Après trois faux départs, dont deux imputables au champion olympique Linford Christie récalcitrant à l’heure d’abandonner sa couronne, Donovan Bailey engloutit la ligne droite plus vite que tout le monde. 9''84, nouveau record du monde.

Mark Spitz 1972 vs Mohamed Ali 1996

1972 : Mark Spitz au septième ciel

Mark Spitz éclabousse la planète de son talent à Munich. Jugez plutôt : sept courses, sept médailles d’or, autant de records du monde. Quatre ans après des Jeux de Mexico décevants, le nageur américain prend une revanche éclatante et décide, à 22 ans seulement, d’arrêter sa carrière après ce triomphe absolu.

En 1996, Mohamed Ali avait ému le monde entier

1996 : Ali tout feu tout flamme

L’identité de celui qui a l’honneur d’allumer la vasque olympique est un secret bien gardé. En 1996, le stade olympique d’Atlanta est parcouru d’une intense émotion en découvrant Mohamed Ali, L’identité de celui qui a l’honneur d’allumer la vasque olympique est un secret bien gardé. En 1996, le stade olympique d’Atlanta est parcouru d’une intense émotion en découvrant Mohamed Ali, un "Greatest" rendu vulnérable par la maladie de Parkinson et d’autant plus touchant . L’icône est unanimement célébrée par le monde ce soir-là. Inoubliable.

