décidé de le reporter en raison de diverses situations, notamment la prolongation de l'état d'urgence lié au virus" par le gouvernement japonais, alors que les La visite du président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach au Japon a été reportée en raison de la recrudescence de la pandémie de Covid-2019. Le voyage était initalement prévu les 17 et 18 mai, ont précisé les organisateurs qui ont "" par le gouvernement japonais, alors que les JO de Tokyo doivent s'ouvrir dans 74 jours (23 juillet-8 août).

L'état d'urgence, qui est moins strict au Japon que les confinements imposés dans d'autres pays du monde, a été prolongé jusqu'au 31 mai dans les départements du pays les plus touchés par la pandémie, dont celui de Tokyo. Selon des médias japonais, les organisateurs des Jeux olympiques prévoient de reprogrammer la visite de M. Bach en juin. Seiko Hashimoto, la présidente de Tokyo 2020, avait déjà prévenu vendredi qu'il serait "très difficile" d'organiser une visite en mai du président du CIO compte tenu de la prolongation de l'état d'urgence.

Une vaccination très lente

La crise sanitaire au Japon a été beaucoup moins virulente jusqu'ici que dans de nombreux autres pays, avec environ 10 800 décès officiellement recensés depuis début 2020. Mais le programme national de vaccination progresse très lentement, et certains départements japonais ont enregistré ces dernières semaines des niveaux record d'infections au Covid-19, la propagation de variants aggravant la situation.

Le gouvernement japonais et les organisateurs des JO de Tokyo insistent sur le fait que l'événement, reporté d'un an en 2020 à cause du virus, pourra malgré tout se dérouler "en toute sécurité" cet été. Mais tous les sondages depuis des mois montrent que la plupart des Japonais sont favorables à une annulation ou à un nouveau report. Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga s'est retrouvé sur la défensive lundi, insistant au Parlement sur le fait qu'il n'avait "jamais fait passer les Jeux olympiques en premier" et que sa priorité restait "la vie et la santé des Japonais".

