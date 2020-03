Pour Thomas Bach, il serait "prématuré" de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo prévus du 24 juillet au 9 août. Alors que la pandémie de coronavirus force de nombreux pays du monde à imposer le confinement de leur population, le président du Comité international olympique (CIO) a assuré vouloir patienter pour se décider sur un éventuel report des JO de Tokyo dans une interview accordé au New York Times.

"Pour nous, ce ne serait pas responsable aujourd'hui et ce serait prématuré de partir dans des spéculations et de prendre une décision", a expliqué Thomas Bach. Selon lui, "nous ne savons pas ce que sera la situation. Bien sûr nous examinons plusieurs scénarios". Le CIO a dédié à cette question un groupe de travail. Et pour l'instant, "nous n'avons pas de recommandation" de sa part.

Certains athlètes hostiles au maintien des JO cet été

"Par conséquent ce ne serait pas responsable, en aucune manière, d'établir une date ou de prendre une décision tout de suite, qui se fonderait sur des spéculations sur les événements futurs", a estimé Thomas Bach. Le CIO a été fortement critiqué par de nombreux athlètes hostiles à l'idée de disputer des épreuves cet été, et à l'idée qu'on leur recommande de "s'entraîner du mieux que possible". La championne olympique de saut à la perche Katerina Stefanidi a dénoncé le "danger" de Jeux en pleine pandémie.

Mais Thomas Bach a affirmé que la santé de tous passerait "avant tout". "La décision du CIO ne sera déterminée par aucun intérêt financier", a-t-il assuré. La flamme olympique est arrivée vendredi au Japon, où la cérémonie prévue a été réduite à sa plus simple expression en raison de la pandémie.