La saison régulière est réduite à 72 matches, contre 82 habituellement, pour permettre aux finales de NBA de s'achever au plus tard le 22 juillet, soit à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux et quatre jours seulement avant le début du tournoi olympique masculin, le 26 juillet. " Si la finale de NBA va jusqu'au match 7, il n'y aura en effet que quelques jours avant le tournoi , a reconnu Andreas Zagklis. Mais 85% des joueurs de NBA seront disponibles dès les tournois de qualification olympique (du 29 juin au 4 juillet). Et même dans le pire scénario (celui d'un match) tout sera fini avant la cérémonie d'ouverture ."

Si les deux compétitions ne s'entrechoquent pas frontalement, le délai est extrêmement réduit entre celles-ci et pose la question de la présence de certains joueurs. D'autant que ces derniers auront déjà connu la trêve la plus courte de la NBA avec 71 jours seulement entre la fin de la saison 2019-2020 et l'exercice 2020-2021, qui commence le 23 décembre. Des inquiétudes balayées par Andreas Zagklis mercredi. "Les réactions qui remontent de tous les joueurs, y compris ceux évoluant en NBA, c'est que les JO sont un des moments les plus marquants de leur carrière", a conclu le secrétaire général de la FIBA.