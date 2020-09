A cause de la pandémie de coronavirus, les JO de Tokyo ont été reportés à 2021. Pour le vice-président du comité international olympique (CIO), John Coates, les prochains Jeux olympiques seront ceux " qui ont vaincu le Covid ". Lors d'un entretien téléphonique lundi avec l'AFP, il a affirmé que les Jeux de Tokyo auront lieu " avec ou sans " coronavirus et " débuteront le 23 juillet de l'année prochaine ".

Il a notamment expliqué qu'il a fallu renégocier les contrats passés avec les partenaires et les hôtels alors que les engagements des sponsors ont dû être prolongés d'un an tout comme les droits de retransmission. " Une grande partie de ces tâches étant en cours, ou déjà accomplie, un groupe de travail a été mis en place pour examiner les différents scénarios possibles pour 2021 ", a déclaré John Coates. Il devra notamment se pencher sur la manière dont les contrôles aux frontières affecteront les déplacements des athlètes et des officiels.

"Dans certains pays, la situation (liée au coronavirus) sera sous contrôle, dans d'autres non. Nous aurons donc des athlètes venant d'endroits où elle est sous contrôle et d'autres où elle ne l'est pas", selon lui. La question du nombre de spectateurs autorisés à assister aux épreuves olympiques comme aux cérémonies d'ouverture et de clôture est également à l'étude. Ce groupe, composé de responsables japonais et de membres du CIO, s'est réuni pour la première fois la semaine dernière.