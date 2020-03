"Il est clair que les Jeux ne peuvent se tenir en juillet", a déclaré le vice-président du Comité olympique australien Ian Chesterman, par ailleurs chef de mission pour les JO de Tokyo, après une réunion du conseil d'administration du Comité australien. "Le comportement de nos athlètes a été magnifique lors de leur entraînement et de leur préparation, mais le stress et l'incertitude leur pèse."

Le directeur général de l'AOC, Matt Carroll, a rappelé que les athlètes avaient besoin de certitudes, et qu'ils devaient de toute façon penser d'abord à leur santé et à celle de leurs proches. Le conseil d'administration de l'AOC a estimé qu'une délégation australienne "ne pouvait être constituée compte tenu des circonstances changeantes en Australie et à l'étranger", et que les athlètes devaient par conséquent partir du principe que les Jeux auront lieu à l'été 2021.

"Nous sommes conscients des difficultés que générera ce report"

"Nous avons des athlètes basés à l'étranger, d'autres qui s'entraînent en divers points d'Australie. Avec les restrictions de voyage et autres, la situation devient intenable", a-t-iul dit. M. Chesterman a ajouté qu'un report jusqu'à l'été prochain permettra "aux athlètes du monde entier de se préparer correctement dans l'espoir que la crise du coronavirus soit alors sous contrôle".

"Nous sommes conscients des difficultés que générera ce report pour beaucoup. Mais quand le monde se retrouvera, les Jeux olympiques de Tokyo pourront être une véritable fête du sport et de l'humanité." Les comités olympiques et paralympiques canadiens ont annoncé ce lundi leur décision conjointe de ne pas d'envoyer d'athlètes aux Jeux Olympiques cet été.