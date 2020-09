Mais les frontières du Japon sont encore largement fermées aux visiteurs étrangers et des vaccins contre le Covid-19 sont toujours au stade d'études cliniques, ce qui alimente les spéculations sur la faisabilité des Jeux. Les organisateurs ont clairement fait savoir qu'un nouveau report serait impossible, même si la population japonaise, très inquiète du coronavirus, est majoritairement en faveur de ce scénario ou d'une annulation pure et simple, selon plusieurs récents sondages.

Un groupe de travail composé d'organisateurs sportifs et de fonctionnaires du gouvernement japonais, chargé de mettre au point des mesures contre le coronavirus, s'est réuni vendredi dernier pour la première fois. Masa Takaya a déclaré que les organisateurs continueraient à "surveiller attentivement" l'évolution de la pandémie et "feraient tout leur possible en coordination avec toutes les organisations concernées pour garantir des Jeux sûrs et sécurisés".