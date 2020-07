JEUX OLYMPIQUES 2020 - D'après deux sondages réalisés dans les médias japonais ce week-end, une majorité s'est déclarée défavorable à la tenue des JO à Tokyo en 2021. Plus de 60% de Japonais seraient pour un nouveau report voire une annulatinon pure et simple des prochains Jeux Olympiques d'été.

Une grande majorité de Japonais souhaite que les Jeux olympiques de Tokyo, différés d'un an à cause de la pandémie, n'aient pas lieu l'an prochain, plébiscitant un nouveau report ou une annulation, selon deux récents sondages. A peine 23,9% des personnes interrogées entre vendredi et dimanche veulent que les Jeux se déroulent l'été prochain comme prévu, selon un sondage de l'agence de presse japonaise Kyodo publié dimanche soir.

Dans le détail, 36,4% d'entre elles sont en faveur d'un nouveau report, tandis que 33,7% estiment que l'événement devrait être purement et simplement annulé. La plupart de ceux en faveur d'un report ou une annulation disent ne pas croire que la pandémie de coronavirus puisse être maîtrisée à temps pour les Jeux, dont la cérémonie d'ouverture est prévue le 23 juillet 2021. Selon un autre sondage réalisé ce week-end par le quotidien Asahi, 33% des Japonais souhaitent que les Jeux aient lieu l'an prochain, et 61% préfèreraient un report ou une annulation.

Bach opposé à des JO à huis clos

Les organisateurs japonais et le Comité international olympique (CIO) ont exclu l'hypothèse d'un nouveau changement de dates. Mais la pandémie s'accélère dans le monde et la crainte d'une deuxième vague augmente dans l'archipel, alors que la capitale japonaise a observé ces derniers jours des nombres record de nouveaux cas quotidiens de contamination. Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré la semaine dernière que les Jeux de Tokyo pourraient être "une étape importante pour le monde entier" en tant que premier rassemblement mondial post-Covid.

Thomas Bach a cependant ajouté que plusieurs scénarios étaient à l'étude face à cette crise sanitaire sans précédent, dont la tenue des Jeux à huis clos, tout en précisant qu'il était opposé à cette solution.

