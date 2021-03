Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo a approuvé mercredi la nomination de 12 femmes dans son conseil exécutif, moins de deux semaines après s'être doté d'une présidente dans le sillage d'un retentissant scandale sexiste. Avec ces nouvelles nominations, la part des femmes dans le conseil exécutif de Tokyo 2020 va atteindre 42%, contre 20% jusqu'à présent. C'était l'une des promesses de la nouvelle présidente du comité d'organisation, l'ancienne sportive de haut niveau et ex-ministre chargée des JO Seiko Hashimoto.

Cela "envoie un message à différents groupes, au monde sportif et à la société toute entière, et nous espérons que cela aura un impact", a déclaré mercredi Mme Hashimoto, qui avant de prendre la présidence de Tokyo 2020 était l'une des deux seules femmes ministres au sein du gouvernement japonais. Parmi les nouvelles nominations du conseil exécutif figurent deux athlètes : Naoko Takahashi, médaille d'or au marathon des JO de Sydney en 2000, et Kuniko Obinata, skieuse alpine paralympique multi-médaillée.