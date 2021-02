A la mi-temps du Super Bowl, dimanche, Joe Biden s'est exprimé sur les JO et la présence des Etats-Unis. "J'espère que nous pouvons participer, j'espère que c'est possible, mais ça reste à voir", a-t-il déclaré dans une interview diffusée par le réseau de radios américaines Westwood One, insistant sur le fait que le Premier ministre japonais Yoshihide Suga "travaillait très dur afin d'être en position de pouvoir ouvrir les Jeux de manière sûre".