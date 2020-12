"Le public japonais et les habitants de Tokyo ont les yeux rivés sur la situation actuelle", a déclaré Mme Koike, ajoutant : "Nous sommes tournés vers l'avenir". Les Jeux de Tokyo-2020 sont les premiers de l'Histoire à être reportés en temps de paix et un nouveau report a été exclu par les responsables olympiques et japonais. Ils doivent s'ouvrir le 23 juillet et se clôturer le 8 août 2021.