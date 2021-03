C'est officiel : le comité d'organisation des JO de Tokyo décidera avant fin mars de la présence de spectateurs étrangers. La sécurité des Japonais " est la priorité ", a expliqué sa présidente Seiko Hashimoto à la presse, après s'être entretenue avec des responsables du Comité international olympique (CIO), du gouvernement japonais et des autorités métropolitaines de Tokyo. Elle a précisé qu'une décision serait prise à la fin du mois, idéalement avant le début du relais de la flamme olympique le 25 mars, bien que des médias japonais aient affirmé que le gouvernement avait d'ores et déjà opté pour des Jeux sans spectateurs étrangers.

"Nous devons vraiment réfléchir, longuement et sérieusement, aux souches mutantes du virus", a déclaré l'ancienne sportive de haut niveau et ex-ministre chargée des JO. "L'anxiété demeure parmi les citoyens", devenus majoritairement hostiles à l'accueil des Jeux Olympiques (23 juillet-8 août), "et tant qu'il y aura de l'anxiété, il nous faudra travailler pour garantir leur sécurité", a-t-elle insisté.