Natation : Manaudou, l’argent magnifique sur 50m nage libre

Il est revenu d’entre les morts pour se sentir à nouveau vivant. Florent Manaudou s’est offert une magnifique médaille d’argent sur le 50m nage libre , devançant ses concurrents pour quelques centièmes (21"55) à la faveur d’une touche finale monstrueuse. Le Français devient le premier nageur tricolore à s’offrir trois médailles sur trois éditions différentes. Immense. Devant lui, c’est un extraterrestre qui a remporté la timbale.

Tokyo 2020 Un 50 de feu dans l'eau, un 100 d'enfer sur la piste : Tout savoir sur la journée de dimanche IL Y A 13 HEURES

Une poignée de centièmes et une touche historique : l’incroyable finish de Manaudou

Natation : La nuit historique de Dressel

L’extraterrestre, c’est lui. Intouchable sur 50m nage libre, où il s’est offert le record olympique, Caeleb Dressel s’est surtout couvert d’or pour la cinquième fois sur ces JO , devenant l’athlète le plus titré jusqu’à présent à Tokyo, grâce au relais américain sur 4x100m 4 nages. A 24 ans, le voilà déjà avec 7 sacres olympiques au compteur. Ahurissant.

Un record du monde comme point d'exclamation : Dressel s'offre son 5e titre avec le 4x100 4 nages

Volley : Les Bleus arrachent leur ticket pour les quarts

Ce fut un duel tendu, au couteau mais la bande d'Earvin Ngapeth a réussi à gratter une place en quart de finale face aux champions olympiques en titre brésiliens. Si le tie-break final est tombé dans l'escarcelle brésilienne (3-2, 20-18), les Bleus s'offrent le premier quart de leur histoire. Avec une chance réelle de médaille au bout. Rendez-vous le 3 août.

Barthelemy Chinenyez lors de France-Brésil Crédit: Getty Images

Boxe : Aliev disqualifié et hors de lui

Ce fut décousu et pas toujours compréhensible sur le ring entre le Français Mourad Aliev et Frazer Clarke. Mais le résultat est le même : le Français, dernière chance de médaille en boxe, a été disqualifié dès la fin du 2e round pour des coups des tête à son adversaire. Fou de rage après cette décision arbitrale, il a complètement craqué, entre bras d'honneur aux arbitres et colère incontrôlable. Le fiasco est réel : de six médailles à Rio, le boxe termine ces JO sur un zéro pointé.

Bras d'honneur, coup de poing sur la caméra... Disqualifié, Aliev pète les plombs sur le ring

Gymnastique Artistique : Biles forfait pour la finale du sol

L’espoir était infime mais Simone Biles n'est toujours pas en mesure de défendre ses chances sur ces JO. La superstar américaine de la gymnastique a déclaré forfait pour la finale du sol de lundi , où elle était tenante du titre. Il ne lui reste qu'une seule chance de concourir à Tokyo, à la poutre mardi.

Equitation : Les Bleus en pleine remontada sur le concours complet

Ils étaient 9es après le dressage. Mais les Français ont effectué une sacrée épreuve de cross pour se replacer à la 3e place du concours complet . Avec 97,10 points, Christopher Six, Karim Laghouag et Nicolas Touzaint ne sont devancés que par les Britanniques (98,30 pts) et les Australiens (96,20 pts). Dans le classement individuel, s’ils partent de plus loin, ils peuvent encore accrocher le podium lundi après le saut d'obstacle, traditionnel point fort des Bleus.

Christopher Six Crédit: Getty Images

Athlétisme : Tavernier en finale du marteau

BMX : La déception pour Jeanjean

Il nourrissait de vrais espoirs de médaille. Mais sa chute dans le deuxième run a eu raison de ses ambitions olympiques. Le Français Anthony Jeanjean n'a pris que la sixième place en BMX freestyle, laissant Logan Martin devenir le premier champion olympique de la spécialité. Chez les femmes, c’est la spectaculaire Charlotte Worthington qui s’est couverte d’or.

La chute qui a mis fin aux espoirs de Jeanjean

La vidéo qui met les poils

Il est passé par tellement de moments compliqués ces derniers mois que voir Florent Manaudou aussi rayonnant sur le podium, c’est franchement réjouissant. Ses larmes de joie sont aussi des larmes de soulagement, symbole de sa résilience à toute épreuve et de sa longévité historique.

La médaille acquise, Manaudou a craqué : larmes de joie et énorme soulagement

La vidéo "waouh"

Si l’épreuve de BMX freestyle féminin aura été le théâtre d’un formidable mano à mano, Worthington a fait la différence avec un saut venu d'ailleurs. Attention au vertige dès le réveil.

360 flair historique et backflip : le run de folie de Worthington pour remporter l'or

Le point sur le tableau des médailles

La 10e médaille d'argent de la délégation tricolore ne change rien à l'affaire : les Bleus sont toujours 8es au classement des médailles. La Chine, à la faveur de ses 22 titres olympiques, domine encore les Etats-Unis au sommet.

La photo "miroir"

Il va tellement vite qu’on le voit en double. Sur le 50m nage libre, Dressel a mis la concurrence au pas, Florent Manaudou en premier lieu. Et offert une photo magnifique.

Florent Manaudou et Caeleb Dressel lors de la finale du 50m nage libre Crédit: Getty Images

A suivre dès ce matin… et après

La demi-finale des fleurettistes français. Après un début piano, les Bleus, vice-champions olympiques en titre, ont accéléré face à l’Egypte pour s’offrir une demi-finale face au Japon. Ce fut un terrible thriller mais les Bleus verront bien la finale, face à la Russie, comme à Rio. Et si une médaille d'or était au bout ? . Après un début piano, les Bleus, vice-champions olympiques en titre, ont accéléré face à l’Egypte pour s’offrir une demi-finale face au Japon. Ce fut un terrible thriller mais les Bleus verront bien la finale, face à la Russie, comme à Rio. Et si une médaille d'or était au bout ? Réponse à 12h50

Le successeur de Bolt désigné. C’est le gros temps fort de cette journée de dimanche. A 12h15, c’est l’heure des demi-finales du 100m avec les cadors attendus (Bromell, De Grasse, les Américains Baker et Kerley) mais également Jimmy Vicaut. Mais c’est surtout à 14h50 qu’il faudra être présent . C’est le gros temps fort de cette journée de dimanche. A 12h15, c’est l’heure des demi-finales du 100m avec les cadors attendus (Bromell, De Grasse, les Américains Baker et Kerley) mais également Jimmy Vicaut. Mais c’est surtout à 14h50 qu’il faudra être présent pour la grande finale . A suivre sur Eurosport, évidemment.

Le crash test des Bleus du handball. Après un début de compétition parfait, les Bleus croisent le fer avec la Norvège (9h15). Assurés de terminer premiers de leur groupe . Après un début de compétition parfait, les Bleus croisent le fer avec la Norvège (9h15). Assurés de terminer premiers de leur groupe avant d'affronter Bahrein en quarts , les hommes de Guillaume Gille auront moins de pression que leurs adversaires, pas encore officiellement qualifiés. Et puis, un France-Norvège, c’est toujours à part…

La finale Zverev - Khachanov. Tombeur de Novak Djokovic en demi-finale, l’Allemand est le grand favori pour succéder à Andy Murray et devenir le 2e Allemand à se sacrer dans le tournoi olympique, après Steffi Graf en 1988. . Tombeur de Novak Djokovic en demi-finale, l’Allemand est le grand favori pour succéder à Andy Murray et devenir le 2e Allemand à se sacrer dans le tournoi olympique, après Steffi Graf en 1988. A suivre après la finale du double dames

Luka Doncic face à l’Espagne. En mission, le prodige slovène se frotte à la Roja pour permettre aux siens de terminer premiers du groupe C. Choc haut en couleurs à suivre dès 10h20.

La réaction de Mélanie Dos Santos. "Envahie par le stress" lors du concours général, la Française a bénéficié du retrait de Simone Biles pour s’inviter . "" lors du concours général, la Française a bénéficié du retrait de Simone Biles pour s’inviter en finale des barres asymétriques (12h24). Clairement pas sa tasse de thé mais la Française, si elle réussit l'enchaînement prévu, pourrait avoir un joli coup à jouer.

