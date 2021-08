Jeux Olympiques

Tokyo 2020 - Paris 2024 : Les indiscrétions de Tony Estanguet sur la cérémonie de passation

JEUX OLYMPIQUES - Les JO de Tokyo 2020 s'achèvent et Tony Estanguet a livré quelques indiscétions sur le déroulé de la cérémonie de passation entre Tokyo et Paris, qui aura lieu ce dimanche devant la Tour Eiffel. Le patron du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 explique à Lesly Boitrelle, pour Eurosport, pourquoi la cérémonie se tient dans la capitale française et non au Japon.

00:01:14, il y a 5 heures