Le comité chargé de désigner un successeur au président du comité d'organisation de Tokyo-2020 Yoshiro Mori, 83 ans, s'est réuni mercredi pour la deuxième fois " pendant environ deux heures " et se serait mis d'accord sur le nom de Mme Hashimoto, 56 ans, une ancienne sportive médaillée olympique, selon la chaîne de télévision publique NHK. Cette instance se préparerait maintenant à demander à Mme Hashimoto d'accepter le poste, alors que, selon certains médias, elle était réticente à prendre la présidence du comité d'organisation de Tokyo-2020 à cinq mois seulement de l'ouverture prévue des Jeux, reportés l'an dernier en raison de la pandémie.

Cette nomination n'a pas encore été confirmée par les organisateurs, et certains médias affirment que la course est toujours ouverte, citant d'autres candidats potentiels comme Yasuhiro Yamashita, le président du Comité olympique japonais, ou Mikako Kotani, directrice sportive de Tokyo-2020. Le président sortant, Yoshiro Mori, a été contraint d'annoncer sa démission vendredi après le scandale provoqué par ses propos selon lesquels les femmes parlaient trop lors des réunions, ce qui était selon lui " embêtant ".

Les organisateurs des Jeux avaient dit vouloir trouver une ou un successeur à M. Mori "le plus rapidement possible", avec parmi les critères de sélection une "compréhension profonde des principes" de la Charte olympique, "y compris l'égalité des genres, la diversité et l'inclusion". Tokyo-2020 a refusé de commenter les informations sur une éventuelle nomination, mais a déclaré qu'une troisième réunion du comité de sélection se tiendrait jeudi.