Le(s) grand(s) rendez-vous : Feu d’artifice pour les sports collectifs

Ce jeudi, on espère une pluie de médailles pour la délégation tricolore. En athlétisme, en escalade, en karaté, en omnium voire en canoë-kayak, elles peuvent venir de partout. Ce jeudi, on ne connaitra pas encore la couleur de l’hypothétique médaille des volleyeurs, basketteurs et handballeurs français. Mais, pas de doute, le grand frisson est attendu. En l’espace de quatre heures, ce sera une orgie.

Dès 10h, les handballeurs, habitués du dernier carré depuis 2008, tenteront de se défaire de l'Egypte pour à nouveau goûter à une finale olympique , la possible dernière pour les "Experts" restants, Luc Abalo, Nikola Karabatic et Michaël Guigou. Et les Bleus peuvent devenir la première nation à être sacrée championne olympique à trois reprises. Le jeu en vaut la chandelle.

Munissez-vous d’un double écran (avec l’appli Eurosport, évidemment) car dès 14h, ce sont des "miraculés" qui viendront terminer la folle séquence des sports collectifs français. Passés près de l’élimination en poules, les coéquipiers d’Earvin Ngapeth ont sorti le match d’une vie en quart pour sortir la Pologne, championne du monde en titre. Jeudi, c’est l’Argentine qui se présente . Pour un nouveau match complètement "loco" ?

Même le coach s'y met : Laurent Tillie plonge pour sauver un ballon dans le money time

Il peut marquer l’histoire : Damian Warner au décathlon

Sauf énorme deuxième journée de la pépite australienne, Ashley Maloney, Damian Warner sera, jeudi soir, champion olympique du décathlon pour la première fois de sa carrière. Avec un Kevin Mayer diminué , il faut bien dire que tout autre résultat du médaillé de bronze des JO de Rio serait une déception. Meilleur temps sur 100m (10''12) et premier à la longueur (8,24 m), le Canadien a déçu au poids (14,80 m) et à la hauteur (2,02 m) mais il a été plutôt dans ses standards sur le 400 m (47''78).

Résultat, il est non seulement leader mais il peut aussi aller titiller le record du monde de Kevin Mayer (9 126 pts). Ce ne sera pas simple puisqu'il lui faudra aller chercher ses records personnels dans toutes les épreuves, ou presque, mais Warner l'a déjà fait sur 100m et s'en est approché à la longueur à Tokyo. La piste nippone est rapide, demandez à Warholm ou McLaughlin entre autres, alors le Canadien a le droit de rêver à la totale.

Damian Warner lors du saut en longueur de son décathlon Crédit: Getty Images

On se demande

Si la France peut espérer repasser devant l’Allemagne au classement des médailles dès jeudi soir grâce aux breloques en or (8 aux Allemands contre 6 aux Français).

Si Grant Holloway réussira à battre le record du monde sur 110m haies (12"80) qu’il a effleuré aux Trials à Eugene en juin dernier (12"81)

Quand les Etats-Unis vont-ils enclencher le mode "médaille d’or" en athlé ? Avec trois sacres jusqu’à présent, le bilan ne pèse pas aussi lourd que prévu. Si la Chine s’envole en tête du classement des médailles, cela passe sans doute par là…

Si Bassa "Spiderman" Mawem ne peut pas coacher rapidement Mickael sur la vitesse pour maximiser ses chances de médaille. Pour Mickael, une médaille passera forcément par le bloc, sa spécialité.

Une montée en 5''45 : Bassa Mawem, l'homme araignée a frappé

Toutes les finales

Athlétisme

04h00 : Triple saut messieurs

04h05 : Poids messieurs

04h55 : 110 m haies messieurs

07h30 : 20 km marche messieurs

12h00 : Perche dames

14h00 : 400 m messieurs

14h30 : 800 m - Heptathlon dames

16h40 : 1500 m - Décathlon messieurs

Boxe

08h35 : Coqs (57kg) messieurs

Canoë-kayak - Ligne

04h42 : K1 - 200 m messieurs

04h57 : C1 - 200 m dames

04h29 : K1 - 500 m dames

04h55 : K2 - 1000 m messieurs

Cyclisme sur piste

10h45 : Keirin dames

10h55 : Course aux points messieurs

Eau libre

23h30 : Marathon 10 km messieurs

Escalade

14h10 : Difficulté messieurs

Hockey sur gazon

12h00 : Australie - Belgique messieurs

Karaté

12h50 : Kata dames

13h40 : Kumite -67 kg messieurs

13h50 : Kumite -55 kg dames

Lutte

12h55 : Lutte libre (57 kg) messieurs

13h30 : Lutte libre (86 kg) messieurs

14h20 : Lutte libre (57 kg) dames

Plongeon

08h00 : Haut vol dames

Skateboard

05h30 : Park messieurs

Tennis de table

12h30 : Par équipes dames

Les 3 stats à retenir

0. Comme le nombre de titres olympiques du relais américain 4x100m depuis 2000. Vainqueur à 15 reprises (!) de l’épreuve dans son histoire, l’équipe des USA n’a plus gagné depuis Sydney. Entre erreurs de relais (2008) et domination jamaïcaine (2012, 2016), les explications sont nombreuses. Mais difficile de trouver symbole plus indéniable du déclin du sprint américain au niveau mondial.

17-0. Soit le bilan de Luka Doncic avec la Slovénie en compétition officielle. On souhaite bien du courage à Nicolas Batum, qui devra défendre sur lui.

4/4. Grande favorite pour l’épreuve de haut vol dames en plongeon, Yuxi Chen peut remporter la quatrième médaille d’or chinoise en plongeon féminin. En quatre épreuves. Vous avez dit domination ?

Yuxi Chen et Jiaqi Zhang Crédit: Getty Images

