Le(s) grand(s) rendez-vous : Carton plein pour les Bleus ?

Quoiqu'il arrive, ce samedi sera un jour historique pour le sport français. Pour la première fois de l'histoire, les trois équipes masculines de basket, handball et volley sont en finale des Jeux Olympiques. Les volleyeurs sont novices à ce niveau alors que les basketteurs ont échoué deux fois (1948, 2000) aux portes de l'or et que les handballeurs connaissent (bien) le chemin (or en 2008 et 2012).

Les joueurs de Vincent Collet ouvriront le bal et pour vibrer devant la finale de basket entre la France et les Etats-Unis, il faudra se lever tôt (4h30). Un horaire "de grosse merde", selon le toujours en verve Evan Fournier mais surtout un énorme défi pour les Français qui avaient battu les Etats-Unis en ouverture du tournoi il y a 13 jours (83-76).

La suite, ce sera sportif et il faudra avoir les yeux sur deux écrans pour suivre d'abord la finale France-Danemark en handball (14h) puis France-Russie en volley (14h15). Pour ça, on vous conseille de cliquer ici . Pour les coéquipiers de Nikola Karabatic, Michaël Guigou et Luc Abalo, qui vivent leur dernière aventure en équipe de France, la tâche est immense face aux doubles champions du monde et champion olympique danois.

Enfin, ce sera donc aux hommes de Laurent Tillie de clore une journée que l'on espère exceptionnelle pour les sports collectifs tricolores. Les Russes n'aiment pas le jeu français et ont d'ailleurs été battus en match de poules par les Bleus (3 sets à 1). Attention cependant, la France est donc novice à ce niveau et la Russie était déjà qualifiée lors de cet affrontement en fin de premier tour. Mais la bande à Earvin Ngapeth est inarrêtable depuis le début de la phase finale, alors…

Tillie, agacé : "Ngapeth a eu un contrôle antidopage à 6h du matin, quand il s'endormait"

Il peut marquer l'histoire : Eliud Kipchoge

Eliud Kipchoge est déjà une légende du marathon. Champion olympique sur les 42,195 km, le Kenyan détient aussi, depuis 2018, le record du monde de la discipline et fut, en octobre 2019, le premier homme à passer sous les deux heures au marathon. Toujours plus, il a remporté quatre des cinq grands marathons disputés depuis Rio. Mais à 36 ans, Kipchoge n'est pas rassasié.

"Les Jeux olympiques ne sont comparables à rien d'autre. C'est seulement tous les quatre ans, c'est regardé par des millions de personnes dans le monde, c'est très important", avait-il assuré avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo. Même privé de son rival éthiopien Kenenisa Bekele, Kipchoge a l'occasion d'entrer encore plus dans l'histoire de sa discipline. Seuls l'Ethiopien Abebe Bikila (1960 et 1964) et l'Allemand de l'Est Waldemar Cierpinski (1976 et 1980) ont réussi à conserver leur titre en marathon.

On se demande

Si les sports collectifs français peuvent nous offrir une journée de folie, avec les finales des Bleus au basket, hand et volley. Quels que soient les résultats, ce marathon d'émotions fortes à venir est déjà un privilège.

Dans quel état on va finir cette journée...

Si Nikola Karabatic, Michaël Guigou et Luc Abalo ont encore un peu de place sur leur cheminée pour un trophée majeur.

Si les Bleues du basket peuvent relever la tête et s'offrir le bronze face à la Serbie qui l'avait battue en finale de l'Euro il y a quelques semaines.

Si le Brésil va s'offrir un deuxième titre olympique de rang au football, après celui conquis à domicile il y a cinq ans. La Grande-Bretagne, l'Uruguay, la Hongrie et l'Argentine ont déjà réussi pareille performance.

Si les Etats-Unis peuvent faire coup double sur le relais 4x400m. Whitney, Ellis, Irby et Jonathas ont enregistré le meilleur temps des demies chez les dames jeudi, en 3'20"86. Deadmon, Norwood, Stewart et Ross en ont fait de même chez les messieurs vendredi en 2'57"77.

Si Abel Kipsang va confirmer en finale. Le Kenyan s'est offert le meilleur temps des demi-finales jeudi, avec un nouveau record olympique en 3'31"65. Timothy Cheruiyot ou encore Jacob Ingebrigtsen, entre autres, seront aussi à surveiller.

Toutes les finales

Athlétisme

00h00 : Marathon dames

12h35 : Hauteur dames

12h45 : 10 000m dames

13h00 : Javelot messieurs

13h40 : 1500m messieurs

14h30 : Relais 4x400m dames

14h50 : Relais 4x400m messieurs

Baseball

12h00 : Japon-Etats-Unis

Basketball

04h30 : France-Etats-Unis messieurs

Beach-volley

04h30 : Norvège-Comité Olympique Russe messieurs

Boxe

07h00 : Mouches (52kg) messieurs

07h15 : Mouches (51kg) dames

07h45 : Moyens (75 kg) messieurs

08h15 : Mi-moyens (69kg) dames

Canoë-kayak - Ligne

04h37 : C2 - 500 m dames finale N°1

04h53 : C1 - 1000 m messieurs finale N°1

05h19 : K4 - 500 m dames finale N°1

05h37 : K4 - 500 m messieurs finale N°1

Cyclisme sur piste

09h55 : Madison messieurs

Equitation

12h00 : Saut d'obstacles par équipes

Football

13h30 : Brésil-Espagne messieurs

Gymnastique rythmique

08h20 : Concours multiple individuel dames

Handball

14h00 : France-Danemark messieurs

Lutte

A partir de 11h45 : 65kg messieurs, 97kg messieurs, 50g dames

Natation artistique

12h30 : Ballet dames

Pentathlon moderne

12h30 : Laser-run messieurs

Plongeon

08h00 : Haut vol messieurs

Volley-ball

14h15 : France-Comité Olympique Russe messieurs

Water-polo

09h30 : Espagne-Etats-Unis dames

Les 4 stats à connaître

97%. C'est le taux de réussite, au tir, de l'ailier de l'équipe de France de handball Hugo Descat depuis le début des Jeux. 30 tentatives, 29 buts dont un 14/14 aux jets de 7 mètres : personne ne fait mieux parmi les joueurs à plus de 3 buts

5. La France peut devenir le cinquième pays à décrocher le sacre olympique chez les hommes au basket, après les Etats-Unis, l'URSS la Yougoslavie et l'Argentine. L'exploit, qui plus est face aux Américains, serait monumental alors que les Bleus étaient revenus de Sydney, en 2000, avec l'argent.

1. Tout est question de premières depuis les quarts de finale, que les Bleus du volley n'avaient jamais atteint en quatre participations avant Tokyo. Face aux Russes, les hommes de Laurent Tillie auront donc l'occasion de décrocher la première médaille d'or de leur histoire. Soit, assurément, la plus belle ligne de leur palmarès.

20. C'est l'âge de la favorite de la finale du saut en hauteur, l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchick. La jeune athlète a passé, jeudi, la barre des 1,95m, comme toutes les finalistes. Mais elle est la meilleure performeuse de la saison (2,03m) et détient un record personnel de 2,04m. L'une de ses principales concurrentes se nommera Vashti Cunningham… 23 ans.

Agilité, élan, se parler à soi-même : les secrets pour performer au saut en hauteur

