Vous souvenez-vous du 5 août ? Cette folie, ces trois demi-finales victorieuses en basket, en hand et en volley, en l'espace d'une poignée d'heures ? Deux jours à peine. Prenez cette journée, multipliez l'ouragan émotionnel par cinquante ou cent, et vous obtiendrez cette après-midi du dimanche 7 août 2021 qui, sans exagération aucune (vraiment), s'inscrit instantanément dans la légende du sport français. C'est garanti : le recul du temps n'atténuera pas le frisson à chaud.

Volleyball - 16h42 : la France bat la Russie. Pardon, le Comité olympique russe. Qui vous voudrez.

71 minutes déjà ancrées dans le livre d'or de l'olympisme tricolore. Qu'il s'agisse de la force de l'habitude des Bleus du hand ou de celle de la nouveauté des Bleus du volley, il n'y a pas à hiérarchiser. Rien n'égale une première fois, bien sûr, mais qu'est-ce qui peut se comparer à une troisième couronne en quatre éditions ? A chacun son bonheur.

On ne sait pas si ces deux équipes hors, ou or, du commun s'étaient concertées pour accoucher du scénario de leur finale respective, mais le parallèle fut troublant. Qu'il s'agisse des hommes de Guillaume Gille face au Danemark ou de ceux de Laurent Tillie contre les Russes, il aura longtemps été question de maîtrise, avant un bon coup de stress. Tous ont poussé le vice jusqu'à nous faire trembler. On ne leur en voudra pas, même si, sur le moment... Maintenant, on veut bien les en remercier, compte tenu du double dénouement heureux.

Dans ce registre, mention spéciale aux volleyeurs. Pour être honnêtes, quand les Russes, surfant sur la vague des 3e et 4e sets, ont mené 3-0 d'entrée de tie-break, nous n'étions pas d'une sérénité absolue, pour manier l'euphémisme. Peut-être aussi parce que, contrairement à la bande à Karabatic, celle de Ngapeth faisait face à l'inconnue. Mais face à sa toute première finale planétaire, pour s'installer sur le toit du monde ou celui de l'Olympe, l'équipe de France de volley est allée puiser on ne sait trop où pour ne baisser ni la tête ni les bras. Emotionnellement, pas grand-chose n'égalera cette fin de finale France - Russie.

Et puis, quelle bonne idée ont eu les volleyeurs de ne pas plier cette finale en trois sets, comme on l'a longtemps cru. Pour la puissance de la scène finale, mais aussi pour nous laisser tout juste le temps d'apprécier la victoire des handballeurs. La simultanéité des deux finales, qui ont débuté à seulement un quart d'heure d'intervalle, avait de quoi faire un peu rager. Ne plus savoir où et quand donner de la tête. Comme faire face à deux énormes desserts aussi appétissants l'un que l'autre en sachant qu'on aura peut-être du mal à tout engloutir.

La crainte, aussi, que la gloire des uns puisse faire un peu d'ombre à celle des autres. Tout aurait pu s'enchainer en dix minutes à peine. En soixante-dix, ce n'était pas plus mal. La Marseillaise n'avait retenti que sept fois en 14 jours. Se reprendre une double dose en si peu temps, c'était quelque chose. Un peu plus d'une heure pas comme les autres. Deux sacres pour une seule page d'éternité.

Les Tillie, les Gilles, les Ngapeth, les Karabatic, Abalo, Guigou, Gérard, Patry, Brizard et tous les autres ont construit ça de concert. Chacun de leur côté, mais tous ensemble. Allez, dimanche, nous sommes tous prêts à reprendre une dose de stress et d'émotions devant les filles du hand. Oui, même rassasiés, on en redemande. Des vrais drogués de l'émotion. Mais c'est de leur faute, aussi.

