Le sacro-saint tableau des médailles est-il réellement le tableau des médailles, ou celui des médailles d'or ? Le CIO établit son classement en fonction du nombre de titres. Les médailles d'argent et de bronze ne servent en réalité qu'à départager les pays en cas d'égalité en nombre de médailles d'or. Vaut-il mieux deux médailles, mais en or, ou quinze, mais avec un seul sacre ? Question de point de vue.

D'ailleurs, depuis toujours, les Etats-Unis et d'autres pays anglo-saxons ont une lecture différente de cette hiérarchie. Ils effectuent un décompte différent, en classant les pays uniquement en fonction du nombre de médailles. Cela a le mérite d'offrir une vue plus globale de la force de chaque délégation, mais sans attribuer de plus-value à une médaille d'or. En caricaturant, si un pays compte trente médailles, toutes en or, et un autre trente médailles, toutes en bronze, ils seront classés au même rang.

Plutôt qu'un tableau des médailles, qu'il soit global ou celui des médailles d'or, nous avons donc opté pour un "Classement des nations", en donnant un coefficient à chaque place sur le podium :

3 points pour une médaille d'or

2 points pour une médaille d'argent

1 point pour une médaille de bronze

Le classement définitif au 8 août

Sans surprise, et comme dans le classement officiel des médailles , les Etats-Unis terminent en tête, fort de plus 113 médailles, dont presque 35% en or. Derrière, la Chine est en embuscade.

Pour l’identité du troisième larron du podium, la bataille fut rude mais elle fut remportée par le Comité Olympique Russe, au nez et à la barbe de la Grande-Bretagne. Parti comme une balle en début de JO, le Japon termine finalement la 5e place.

Pour les Bleus, si le sacre des handballeuses ce dimanche a permis de doubler au buzzer l’Italie et l’Allemagne, il n’en est rien dans notre classement des nations. A trois ans de Paris 2024, les Bleus terminent 10es, derrière l’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas.

