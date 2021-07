Alejandro Valverde sera à la tête de la sélection olympique espagnole de cyclisme sur route aux Jeux de Tokyo 2021. Âgé de 41 ans, Valverde sera accompagné de Ion Izagirre, Gorka Izagirre, Omar Fraile et Jesus Herrada pour l'épreuve en ligne qui aura lieu le samedi 24 juillet, au lendemain de l'ouverture des JO-2020. "Le contre-la-montre individuel, qui se tiendra le mercredi 28 juillet, sera disputé par Ion Izagirre", ajoute la Fédération dans un communiqué.

Nous avons voulu construire une équipe autour de Valverde avec des gens qui, en plus de pouvoir travailler et se mettre au service d'Alejandro, peuvent aussi se placer dans les échappées et conclure", affirme le sélectionneur espagnol Pascual Momparler dans le communiqué. Valverde, champion du monde 2018, disputera ses cinquièmes ", affirme le sélectionneur espagnol Pascual Momparler dans le communiqué. Valverde, champion du monde 2018, disputera ses cinquièmes Jeux olympiques après ceux d'Athènes (2004), Pékin (2008), Londres (2012) et Rio (2016).

"On va faire du mieux possible, le faire bien, mais c'est vrai que je n'aime pas avoir la pression de devoir décrocher une médaille quoiqu'il arrive", a déclaré Valverde en conférence de presse lors de la deuxième journée de repos sur le Tour de France. "Si on peut avoir une médaille, on le fera, ça c'est sûr, mais il faut être conscients que les rivaux sont en forme, il y en a qui se préparent à 100% pour cet objectif et que ce sera très difficile de l'emporter mais aussi de gagner une médaille", a ajouté le Murcian, qui n'est jamais monté sur un podium olympique. Tout comme Valverde, Ion Izagirre a aussi pour lui son expérience olympique, après sa participation aux Jeux de Rio en 2016, dans l'épreuve en ligne et dans le contre-la-montre, qu'il avait achevé à la 8e place.

