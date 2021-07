Les Tops

L’aviron argenté

L’aviron tricolore continue de briller dans cette olympiade. Après le sacre de Hugo Boucheron et Matthieu Androdias la veille en deux de couple masculin, ce sont les Françaises Claire Bové et Laura Tarantola qui ont ramené une nouvelle médaille , la 9e de ces Jeux, en argent, au camp français.

Tokyo 2020 Toutes les médailles françaises au jour le jour 24/07/2021 À 10:40

Elles ne sont pas passées très loin de faire aussi bien que leurs homologues tricolores, dans une course très serrée, où elles ont longtemps tiré la bourre aux leaders néerlandaises, qu’elles ont dépassé sur la fin, sans pouvoir empêcher les Italiennes de l’emporter. Qu’importe, la joie d’une nouvelle médaille dépassait tout pour les deux barreuses qui résumaient avec leurs mots leur sentiment à la fin de la course : "Franchement, c'est ouf !"

Finish de folie et écart minime sur l'or : la médaille d'argent de Tarantola et Bové en vidéo

Grousset a impressionné

Pour sa première finale olympique individuelle, il avait de quoi nourrir quelques complexes. Dans une finale du 100 mètres où il figurait aux côtés des mastodontes Dressel, Chalmers et Kolesnikov ou du jeune prodige roumain David Popovici, le Français, qui avait réalisé le huitième temps de qualification en demi-finale, a cru jusqu’au bout accrocher une médaille.

Dressel en mode record et Grousset surprenant 4e : Le 100 m n'a pas déçu

Avec ses 47"72, il a finalement échoué à un rien du podium, et de la 3e place de Kolesnikov (47"44), mais cette 4e place, loin d’être frustrante, promet de très beaux lendemains au nageur de 24 ans. "C'était un rêve de gamin de faire une finale déjà alors être dans les quatre, je suis vraiment super fier de moi, a-t-il réagi après coup. Il me reste encore un tout petit cran pour passer au-dessus et aller sur le podium". On l’espère dans 3 ans, à Paris.

Une demie de légende pour les filles du fleuret

Evidemment, on retiendra les demi-finales des filles du fleuret plutôt que cet ultime assaut où elles n'ont jamais vraiment existé face au Comité olympique russe (45-34). Ysaora Thibus, Anita Blaze, Pauline Ranvier et Astrid Guyart ont décroché l'argent, la première médaille du fleuret tricolore depuis 1984.

Les Bleues impuissantes face aux fleurettistes du comité olympique russe: revivez la dernière touche

En demies, elles ont signé l'un des exploits de ces Jeux en comblant un débours de 12 touches (24-12) face aux Italiennes pour une remontée fantastique qu'on n'est pas près d'oublier (45-43). Un très grand moment.

La touche finale d'une remontée fantastique

Goyard et Picon, deux médailles et, peut-être, un titre ?

Charline Picon, titrée en 2016 à Rio et actuelle troisième au classement, est assurée de remporter une médaille samedi en planche à voile lors de la régate finale, qui réserve le même suspense qu'à Rio sur l'identité de la future championne olympique. Comme au Brésil, elle débutera l'ultime journée à la troisième place. Un signe annonciateur d'un deuxième sacre pour elle ?

Picon : "La bataille était assez intense"

Chez les hommes, Thomas Goyart, deuxième provisoire, n'a pas encore de médaille assurée mais ils seront trois à se battre pour le bronze et l'argent, l'or étant déjà promis aux Néerlandais Kiran Badloe.

Delassus, rendez-vous à Paris

31e mondiale au palmarès international vierge, Marjorie Delassus ne s'autorisait sans doute pas à rêver d'une médaille à Tokyo. La surprenante céiste, sortie in extremis du podium par l'Australienne médaillée d'or Jessica Fox, en est pourtant passée tout près.

Finalement 4e de la toute première finale du canoë slalom féminin, Delassus doit sans doute être frustrée. Mais elle a pris date, et il ne fait pas de doute qu'on la reverra à Paris en 2024. Sur un podium, cette fois-ci ?

Carton presque plein pour le BMX

Trois sur trois pour les messieurs et une sur deux pour les dames : Joris Daudet, Sylvain André et Roman Mahieu, ainsi qu'Axelle Etienne, se sont qualifiés pour les demi-finales du BMX, programmées vendredi au parc urbain des sports d'Ariake, à Tokyo. Axelle Etienne a franchi l'obstacle en terminant trois fois en troisième position de sa série.

André et, surtout, le double champion du monde Daudet ont remporté tous les deux haut la main les trois courses de leur série et couvent de vrais espoirs de médailles. Le BMX compte bien apporter sa première médaille au cyclisme français toujours bredouille après les épreuves de route et de VTT. Vivement vendredi !

Un soleil mais pas de bobo : la chute spectaculaire de Campo

Les Flops

Le relais français largué sur 4x200m

Presque 18 secondes. C’est le retard affiché par le relais féminin français lors de la finale du 4x200 m, sur les Chinoises, vainqueures et médaillées d’or. Certes, ces dernières ont établi un nouveau record du monde, mais Charlotte Bonnet, Assia Touati, Lucile Tessariol et Margaux Fabre ont également fini à près de deux secondes de la septième place.

Difficile de demander aux nageuses tricolores de rivaliser avec les Américaines et Katie Ledecky, ou à l’armada austalienne de McKeon et Titmus, mais il s’agit tout de même d’une désillusion de plus pour le relais tricolore, non qualifié en finale chez les hommes sur le 4x200 m, et seulement sixième en finale du 4x100 m masculin.

Wattel et Bonnet, point de finale

Il n'y aura pas de Française lors de la finale du 100m nage libre : Marie Wattel et Charlotte Bonnet ont échoué en demies, ce jeudi. La Lilloise, qui a amélioré son record personnel (53"12), a manqué la qualification d'un centième et peut nourrir des regrets.

Charlotte Bonnet, aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Crédit: Imago

Quant à la Niçoise, dernière de sa série, elle échoue encore une fois à rejoindre la finale de l'épreuve reine, cinq ans après Rio. Et puisqu'elle ne s'est pas consolée sur le relais...

Malonga n’a pas eu le temps d’y croire

Qu’il n’y ait aucune méprise : le parcours de Madeleine Malonga (-78kg), qui a décroché une médaille d’argent à l’occasion de sa première participation aux Jeux Olympiques, est en tous points remarquable. Mais le scénario de la finale , perdue face à Shori Hamada, laisse forcément un goût amer.

Car la Française, numéro 1 mondiale de la catégorie, s’est fait piéger au sol après moins d’une minute de combat, sans avoir eu le temps d’exprimer la plénitude de son potentiel, ni de bousculer la Japonaise. Depuis leur arrivée à Tokyo, les Bleues du judo ont pris part à quatre finales. Et seule Clarisse Agbegnenou a remporté la sienne.

Malonga en pleurs : "Je suis bouleversée, désolée"

De Jesus dos Santos n'en a pas profité

Le retrait de Simone Biles avait rebattu les cartes et rendu le concours général individuel un peu plus indécis, mais les Françaises n'en ont pas profité jeudi. Mélanie de Jesus dos Santos, en particulier, a quelque peu déçu : la Française la plus titrée au niveau européen, qui nourrissait des ambitions dans la discipline, n'a terminé que 11e (53,698 points), juste devant Carolann Héduit (53,565). Benoît Caranobe (2008) reste donc le dernier Tricolore à être monté sur le podium du concours général.

La question qui fâche : Est-ce qu'on en demande trop aux athlètes ?

Pas rassurantes, les Bleues du hand

Les Bleues du hand devaient se rassurer. Vainqueures de la Hongrie sur le fil, battues par l'Espagne, les joueuses d'Olivier Krumbholz n'ont pu faire mieux qu'un match nul face à la Suède. La route vers les quarts n'est pas encore totalement obstruée. Mais elle n'est pas aussi dégagée qu'elle aurait du l'être, à ce stade de la compétition, pour les vice-championnes d'Europe. Et dire que Zaadi avait le succès tricolore au bout des doigts sur un jet de 7 mètres à la dernière seconde...

Tokyo 2020 Demandez le programme ! Horaires, diffusion et tout ce qu'il faut savoir sur les JO de Tokyo 2020 17/03/2021 À 11:07