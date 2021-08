Tokyo 2020

Les Tops

Les Bleus du volley résistent à tout

Il leur a fallu plusieurs TQO pour voir Tokyo, ils ont débuté leur tournoi par deux défaites en trois matches, ils se sont qualifiés pour les quarts à l’issue d’un revers… et pourtant, les volleyeurs français sont en finale des Jeux Olympiques. On ne sait pas de quel bois sont faits ces Bleus-là, mais il est sacrément solide. C’est l’Argentine qui s’est cassé les dents dessus, ce jeudi au Japon, en demi-finale (25-22, 25-19, 25-22).

Laurent Tillie et ses joueurs auront donc une médaille. Ils sont déjà dans l’histoire du volley français, qui n’avait jamais connu de telles hauteurs olympiques, et de loin. Pour faire mieux que finalistes, ils devront battre la Russie. Cette même Russie qu’ils ont dominée lors de la phase de groupes. Mais ils sont bien placés pour savoir que la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Vaccinés contre l’excès de confiance.

Un contre de Ngapeth pour finir : la balle de match qui envoie la France en finale

Mayer, l’argent contre vents et marées

Kevin Mayer est un top incontournable. Pourtant, le recordman du monde du décathlon a "seulement" décroché l’argent lors des Jeux Olympiques , ce jeudi à Tokyo, comme il y a cinq ans à Rio. Mais il l’a fait dans un contexte particulier, avec un mal de dos lancinant jugulé par des anti-inflammatoires, et malgré une première journée préoccupante (5e après cinq épreuves).

Avec ses moyens du moment, Mayer ne pouvait pas rivaliser avec Damian Warner, 4e homme de l’histoire au-dessus des 9000 points (9018). En revanche, il pouvait grimper sur la boîte. Et il l’a fait au prix, notamment, d’un lancer du javelot phénoménal (73,09m, record personnel). La consécration olympique attendra, pour le Français de 29 ans, mais il a su donner à ses Jeux une saveur de réussite.

Record personnel atomisé : l'énorme jet de Mayer au javelot

Un épilogue légendaire pour une qualification historique en basket

Le temps s’est arrêté ce jeudi à Saitama. La France était au bord du gouffre, puis "Batman" est arrivé. Il a scotché le Slovène Klemen Prepelic sur la planche, pour envoyer les Bleus en finale du tournoi olympique de basket (90-89), à l’issue d’un épilogue à couper le souffle. L’équipe de France a peut-être manqué de maîtrise, elle s’est sans doute compliquée la vie, mais la voilà donc au rendez-vous du dernier round des JO, pour la troisième fois de son histoire.

Donnez-lui une place au Louvre : revivez le contre de Batum sous tous les angles

Ce sont encore les Etats-Unis qui vont se dresser sur la route des Français, à une marche du sacre. Comme en 1948. Comme en 2000. Deux succès américains à la clef. Mais le sentiment de revanche sera plus prégnant dans le camp étasunien que dans le camp tricolore. Lors de la phase de groupes, les Bleus ont battu le fameux "Team USA" (83-76). Il fallait a minima aller en finale pour confirmer. C’est chose faite. Mais le travail n’est pas terminé.

Da Costa à point nommé

Steven da Costa était à l'heure. Alors que la karaté faisait son entrée aux Jeux Olympiques à Tokyo pour en sortir à Paris, le Français a survolé la compétition chez les -67kgs pour s'offrir l'or olympique dans l'écrin aussi superbe que mythique du Nippon Budokan, là où l'équipe de France de judo a tant brillé. Le Francilien a écrasé Eray Samdan en finale avant de s'offrir un salto magnifique pour célébrer. Historique.

Un ippon et... un salto : le combat qui a sacré Da Costa en kumite

Quatre à la suite pour les Bleus !

Incroyable équipe de France de handball. Favorite de sa demi-finale face à l'Egypte, elle a résisté à la pression d'une entame un peu ratée pour s'imposer finalement relativement facilement (27-23) . Une nouvelle qualification qui porte à quatre le nombre à peine croyable de finale consécutive pour l'équipe de France après les titres de 2008 et 2012 et l'argent de 2016. C'est aussi bien que les Etats-Unis en basket masculin et c'est surtout unique dans l'histoire du handball aux Jeux Olympiques.

Le 4x100m féminin en finale, que du bonus

Le Bleues du relais ont obtenu ce qu’elles étaient venues chercher à Tokyo : une place en finale. Quatrièmes de leur série en 42"68, leur meilleure performance de la saison, les Françaises ont réalisé le 6e chrono du jour jeudi pour se qualifier, derrière tous les favoris.

Désormais, "c’est que du bonus", se réjouit Orlann Ombissa-Dzangue : "On va aller s’éclater, aller chercher ce qu’il y a à chercher. On n’a rien à perdre". Carolle Zahi confirme : "Tout est possible en finale". La médaille sera difficile à aller chercher vendredi, mais pourquoi pas ?

Gemina Joseph, Orlann Ombissa-Dzangue, Carolle Zahi et Cynthia Leduc lors du 4x100m aux Jeux Olympiques de Tokyo, le 5 août 2021 Crédit: Getty Images

Les Flops

Olivier a calé

Marc-Antoine Olivier représentait l’une des chances de médaille les plus sérieuses pour la France, ce jeudi sur le 10km en eau libre. Longtemps, on a pensé que le Nordiste allait assumer : bien parti dans le sillage de l'Allemand Florian Wellbrock, et longtemps membre du trio de tête, le médaillé de bronze aux Jeux de Rio était placé. Mais Olivier a fini par craquer. Wellbrock s’est échappé pour l'emporter, l’Italien Gregorio Patrinieri est revenu, et le Français a cédé, terminant 6e au final. De grands espoirs, pour une très grande déception.

Marc-Antoine Olivier (France) / Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

Beaumont repart bredouille, le canoë-kayak bleu aussi ?

Maxime Beaumont l’avait presque prédit. "Le plus dur, c'est d'aller en finale", avait-il annoncé mercredi. Le vice-champion olympique à Rio a eu raison : 6e de sa demie ce jeudi, il ne se battra pas pour la médaille, et rentrera bredouille de ses troisièmes Jeux Olympiques.

Forcément un échec, à l’image de celui de Manon Hostens au même stade dans la foulée en K1 500m - et du canoë-kayak bleu jusqu’ici à Tokyo, pour qui la seule éclaircie a été la quatrième place de Marjorie Delassus en finale du slalom. Dernières chances ce vendredi, avec Adrien Bart (C1 1000m) et le K4 500m dames.

Cette fois, c'est la porte pour Gros

Il n'y a pas eu de miracle pour Mathilde Gros en quart de finale du keirin. Déjà éliminée en huitièmes puis sauvée par les barrages, la Française a pris la cinquième place du deuxième quart du jour, derrière les quatre qualifiées. Jamais vraiment dans le rythme, la jeune Tricolore (21 ans), championne d'Europe de la discipline en 2019, n'aura cette fois pas de deuxième chance. Elle aura la vitesse individuelle pour se refaire mais cette élimination précoce n'est pas un bon signe et elle confirme le net recul de la pépite française dans la hiérarchie mondiale.

Un tour de trop pour Thomas

Benjamin Thomas visait l'or en omnium, il va revenir en France avec une terriblement frustrante quatrième place. Frustrante parce qu'il était champion du monde de la discipline en 2020 mais aussi et surtout au vu du scénario. Deuxième du scratch et de la course tempo, le Français était parfaitement placé.

Seulement 6e de l'élimination, Thomas vu le rêve se transformer en cauchemar pendant la course aux points, l'ultime épreuve. D'abord écarté de la course à l'or, il était sur le podium jusqu'au dernier des 100 tours. C'était avant que Campbell Stewart prenne un tour au peloton pour prendre la médaille d'argent, éjectant du même coup le Français du Top 3.

